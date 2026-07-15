Kvůli havárii vodovodu bude v Ústí n. L. omezený provoz u Mariánského mostu

Kvůli havárii vodovodu na silnici I. třídy bude v Ústí nad Labem od čtvrtečního rána omezený provoz u Mariánského mostu, který je nyní při uzavření Benešova mostu jedinou spojnicí pro motoristy v krajském městě přes Labe. Po objízdné trase budou muset jezdit motoristé ve směru ze Střekova do centra. Radnice o omezení informovala na sociální síti facebook.
Uzavřený bude jízdní pruh před sjezdem z Mariánského mostu směrem na centrum. "MHD bude jezdit ve stávajícím režimu. Řidiči osobních vozidel jedoucí ze Střekova do centra města budou muset využít objízdnou trasu přes Krásné Březno. O přesné délce omezení budeme informovat po zjištění rozsahu závady," uvedla na facebooku radnice.
Provoz přes Labe je v Ústí nad Labem komplikovaný od loňského dubna, kdy je kvůli opravě uzavřený most Dr. Edvarda Beneše. V provozu by měl být od konce letošního roku, rekonstrukce bude stát zhruba 630 milionů korun.