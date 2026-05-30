Kvůli požáru bytu v Roudnici nad Labem se sedm lidí nadýchalo kouře

Sedm lidí se dnes nadýchalo kouře při požáru bytu v panelovém domě v Roudnici nad Labem na Litoměřicku. Obyvatel bytu skončil v nemocnici. Krajští hasiči to oznámili na síti X. Výše škod a příčina vzniku požáru jsou zatím neznámé.
Hlášení o požáru dostali hasiči zhruba v 08:00. Zasáhl byt ve třetím patře domu na sídlišti Hracholusky. Oheň dostali hasiči pod kontrolu přibližně za 20 minut.
"Celkem bylo evakuováno a zachráněno deset lidí ze zasaženého bytu i z bytových jednotek z přilehlých pater. Celkem sedm osob se nadýchalo zplodinami hoření, avšak do nemocnice byla převezena pouze osoba z bytu, ve kterém hořelo," doplnili hasiči.