Kvůli překladišti odpadů v Ústí chce kraj a město posouzení vlivu na okolí

Překladiště komunálního odpadu v Ústí nad Labem má být namísto zvažované odlehlejší skládky ve Všebořicích u bytové zástavby v Krásném Březně, kde má firma AVE sběrný dvůr. Ústecký kraj i město se shodují, že je potřeba záměr firmy posoudit zejména s ohledem na vliv na okolí. ČTK to řekli hejtman Richard Brabec (ANO) a primátor Petr Nedvědický (ANO).
"Rada požaduje jednoznačně provést posouzení záměru především s ohledem na umístění záměru v blízkosti hustě obydlené části města Ústí, protože tam může hrozit nějaké obtěžování obyvatel zápachem, takže je potřeba navrhnout odpovídající opatření na minimalizaci těchto vlivů," uvedl Brabec.
Společnost AVE, která pro město zajišťuje svoz odpadu, se rozhodla pro umístění překladiště v Krásném Březně na pozemku, který vlastní. Naopak ve Všebořicích by firma musela stavět na pronajatých pozemcích, vysvětlil Nedvědický. "V každém případě my jsme se k této otázce postavili úplně stejně jako Ústecký kraj," doplnil primátor. Také podle něj může překladiště obtěžovat okolí zápachem.
Firma by chtěla mít překladiště do konce letošního roku, uvedl Nedvědický. Letos by měl začít zkušební provoz nové teplárny na odpad v Komořanech, kam chce AVE odpad svážet. "Domnívám se, že proces bude trvat déle. Prověřování je většinou nejméně na rok," dodal Nedvědický.