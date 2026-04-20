Rybář u nádrže Kyjice odmítl na opakovanou výzvu předložit povolenku a rybářský lístek. Do člena rybářské stráže nejprve strkal, poté sedl do auta a nabral ho na kapotu. Nakonec z místa odjel.
Strážce, který měl vše zaznamenané na kameře, zavolal policii. Ta sedmašedesátiletého invalidu díky nahrávce vypátrala.
„Jednání přestupce je zcela nepochopitelné, místo předložení požadovaných dokladů, které měl, situaci vyhrotil zcela zbytečně až do absurdního závěru,“ uvedl mluvčí severočeských rybářů Jan Skalský.
Potopená loď, nabrání na kapotu. Porybní se v práci bojí, musí měnit strategii
Podobné případy podle něj severočeský územní svaz rybářů zpravidla řeší vyloučením. „Lze očekávat i vyšetřování útoku na úřední osobu,“ doplnil Skalský s tím, že muž měl o několik dní dříve incident s jiným porybným kvůli nezapsané rybě.
Policie už muže za událost s autem obvinila. „Zahájili jsme trestní stíhání pro trestný čin násilí proti úřední osobě,“ uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská.
Podobných případů agresivity proti členům rybářské stráže v posledních letech přibývá. Strážci proto chodí například ve dvou a mají kamery, někdy hlídky doprovázejí policisté.