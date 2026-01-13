Uzavřen je tak provoz až do Kunětic na Pardubicku, tedy téměř 247 kilometrů cesty. Kvůli ledu se lodní provoz na Labi zastavil podle dostupných údajů naposledy před 14 lety.
„Tímto opatřením obecné povahy vydaným Státní plavební správou je již uzavřen plavební provoz v celistvém úseku od hranic se SRN do Kunětic v úhrnné délce 246,9 km,“ uvedli zástupci Povodí Labe.
Vodohospodáři Povodí Labe kvůli mrazivému počasí jsou již několik dní v režimu zvýšené bdělosti. Led na vodních tocích a vodních dílech v uplynulých dnech sílil a při oblevě může způsobit řadu komplikací. Proto také odstraňují led z vodních děl a brání tvorbě ledových bariér.
VIDEO: Mimořádná podívaná. Říční ledoborec na Labi rozbíjí zmrzlou krustu
Silné mrazy zastavily lodní provoz na Labi zřejmě dosud naposledy v únoru 2012. Rejdaře to ale tehdy příliš nepostihlo, protože doprava na řece ustala kvůli ledu také v Německu. Častěji plavební provoz na Labi omezují povodňové stavy, jako třeba předloni v září nebo na přelomu let 2023 a 2024.
Povodí Labe zajišťuje péči o vodní toky a jejich údržbu, provoz vodních děl a další činnosti na území podél celého toku Labe, tedy od Trutnovska po Děčín.
Oteplení v posledních hodinách a mrznoucí déšť téměř na celém území ČR způsobily problémy v dopravě. Silná ledovka zkomplikovala provoz na silnicích i na železnici. Přibylo dopravních nehod i úrazů na kluzkých chodnících. Ledovka se někde udržela do odpoledních hodin, hlavně na severu a severovýchodě republiky hrozí i ve středu a ve čtvrtek.