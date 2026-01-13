Led na Labi uzavřel vodní cestu od hranic s Německem k Pardubicím

Autor: iDNES.cz, ČTK
  20:52aktualizováno  20:52
Státní plavební správa v úterý uzavřela labskou vodní cestu v úseku od hranic s Německem (SRN) ke Střekovu v Ústí nad Labem. Důvodem je nahromaděný led v řece, vyplynulo z úterního sdělení státního podniku Povodí Labe se sídlem v Hradci Králové. Uzavřený úsek je dlouhý okolo 40 kilometrů.
Státní plavební správa v úterý uzavřela labskou vodní cestu v úseku od hranic s...

Státní plavební správa v úterý uzavřela labskou vodní cestu v úseku od hranic s Německem (SRN) ke Střekovu v Ústí nad Labem. (13. ledna 2026) | foto: Státní podnik Povodí Labe

Říční ledoborec rozrušuje ledovou celinu, aby mohl být provozován děčínský...
Zcela mimořádnou událost mohou sledovat lidé u přístavu Děčín–Rozbělesy v...
Říční ledoborec rozrušuje ledovou celinu, aby mohl být provozován děčínský...
Tloušťka ledové celiny je zde osm až deset centimetrů.
7 fotografií

Uzavřen je tak provoz až do Kunětic na Pardubicku, tedy téměř 247 kilometrů cesty. Kvůli ledu se lodní provoz na Labi zastavil podle dostupných údajů naposledy před 14 lety.

„Tímto opatřením obecné povahy vydaným Státní plavební správou je již uzavřen plavební provoz v celistvém úseku od hranic se SRN do Kunětic v úhrnné délce 246,9 km,“ uvedli zástupci Povodí Labe.

Vodohospodáři Povodí Labe kvůli mrazivému počasí jsou již několik dní v režimu zvýšené bdělosti. Led na vodních tocích a vodních dílech v uplynulých dnech sílil a při oblevě může způsobit řadu komplikací. Proto také odstraňují led z vodních děl a brání tvorbě ledových bariér.

VIDEO: Mimořádná podívaná. Říční ledoborec na Labi rozbíjí zmrzlou krustu

Silné mrazy zastavily lodní provoz na Labi zřejmě dosud naposledy v únoru 2012. Rejdaře to ale tehdy příliš nepostihlo, protože doprava na řece ustala kvůli ledu také v Německu. Častěji plavební provoz na Labi omezují povodňové stavy, jako třeba předloni v září nebo na přelomu let 2023 a 2024.

Povodí Labe zajišťuje péči o vodní toky a jejich údržbu, provoz vodních děl a další činnosti na území podél celého toku Labe, tedy od Trutnovska po Děčín.

Oteplení v posledních hodinách a mrznoucí déšť téměř na celém území ČR způsobily problémy v dopravě. Silná ledovka zkomplikovala provoz na silnicích i na železnici. Přibylo dopravních nehod i úrazů na kluzkých chodnících. Ledovka se někde udržela do odpoledních hodin, hlavně na severu a severovýchodě republiky hrozí i ve středu a ve čtvrtek.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Dálnice D7 na Lounsku je uzavřená kvůli vyproštění kamionu po ranní nehodě

ilustrační snímek

Dálnice D7 ve směru na Chomutov mezi Bitozevsí a Žiželicemi na Lounsku je uzavřená kvůli vyproštění kamionu. Nákladní auto havarovalo u průmyslové zóny...

13. ledna 2026  19:46,  aktualizováno  19:46

Policie stíhá 23letou ženu, která v Příbrami pobodala stejně starého muže

ilustrační snímek

Policisté stíhají kvůli pokusu o vraždu třiadvacetiletou ženu, která podle nich v pondělí v Příbrami pobodala stejně starého muže. Po činu ji policisté...

13. ledna 2026  19:40,  aktualizováno  19:40

Led na Labi uzavřel vodní cestu od hranic s Německem k Pardubicím

Státní plavební správa v úterý uzavřela labskou vodní cestu v úseku od hranic s...

Státní plavební správa v úterý uzavřela labskou vodní cestu v úseku od hranic s Německem (SRN) ke Střekovu v Ústí nad Labem. Důvodem je nahromaděný led v řece, vyplynulo z úterního sdělení státního...

13. ledna 2026  20:52,  aktualizováno  20:52

Trutnov s odezněním silných mrazů uzavřel dočasnou ohřívárnu pro lidi bez domova

ilustrační snímek

Třicetitisícový Trutnov dnes s odezněním silných mrazů po týdnu ukončil provoz ohřívárny pro lidi bez domova. Otevřel ji s příchodem mrazové vlny ve středu 7....

13. ledna 2026  18:15,  aktualizováno  18:15

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Modřany odhalily sošku „starosty“ Mikeše. Knížku o něm pokřtily mlékem pro kočky

Modřany odhalily sošku oblíbeného kocoura Mikeše, který zemřel minulý rok. (13....

Osm let byl mourovatý „starosta z Modřan“ oblíbeným členem komunity. V lednu minulého roku zasáhla obyvatele Prahy 12 zpráva, že se Mikeš našel mrtvý. Po roce se lidé dočkali památeční sošky, kterou...

13. ledna 2026  19:52,  aktualizováno  19:52

Brněnskou zoo loni navštívilo přes 343.000 lidí, nejvíce od roku 1997

ilustrační snímek

Zoo Brno loni navštívilo přes 343.000 lidí, meziročně zhruba o 50.000 více. Je to nejvíc od roku 1997, kdy zahrada začala vést přesnou evidenci prodaných...

13. ledna 2026  17:37,  aktualizováno  17:37

Ostravská zoo loni zaznamenala historicky druhou nejvyšší návštěvnost

ilustrační snímek

Ostravskou zoologickou zahradu loni navštívilo 621.443 lidí, druhý nejvyšší počet za dobu její existence. Hranici 600.000 návštěvníků se zoo podařilo překonat...

13. ledna 2026  17:24,  aktualizováno  17:24

Já svou ženu nezabil, dušuje se herec Chris Pratt v novém filmu. Musíte mu věřit

Důkaz viny láká na vizuální hrátky, při kterých režisér používá záběry z...

Režisér Noční hlídky Timur Bekmambetov má na svém kontě hodně originální filmy. Uspěje se snímkem pojednávajícím o soudu řízeném AI?

13. ledna 2026

Trutnov kvůli silným mrazům otevřel dočasnou ohřívárnu pro lidi bez domova

ilustrační snímek

Třicetitisícový Trutnov dnes s odezněním silných mrazů po týdnu ukončil provoz ohřívárny pro lidi bez domova. Otevřel ji s příchodem mrazové vlny ve středu 7....

13. ledna 2026  17:14,  aktualizováno  17:14

Hasiči v hradeckém kraji zkontrolují kvůli tragédii ve Švýcarsku desítky klubů

ilustrační snímek

Hasiči v Královéhradeckém kraji zkontrolují desítky klubů, nočních podniků a dalších prostor v reakci na tragický požár baru ve švýcarském horském středisku...

13. ledna 2026  17:10,  aktualizováno  17:10

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Příští týden začne oprava vestibulu radnice v Kopřivnici za víc než 12 mil. Kč

ilustrační snímek

V Kopřivnici na Novojičínsku začne v pondělí rekonstrukce vestibulu radnice. Hotova má být v létě. Budova bude celou dobu přístupná, pouze s dočasnými...

13. ledna 2026  17:01,  aktualizováno  17:01

Dům umění v Ostravě slaví 100 let, dnes se otevřel po rekonstrukci

ilustrační snímek

Ostravský Dům umění, který je hlavní výstavní budovou Galerie výtvarného umění Ostrava (GVUO), je ode dneška po téměř půlroční rekonstrukci opět přístupný...

13. ledna 2026  16:26,  aktualizováno  16:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.