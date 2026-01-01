náhledy
Hladina Labe v centru Ústí nad Labem značně sestoupila. (6. srpna 2026)
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Značně vyschlé Labe pod Pastýřskou stěnou v Děčíně. Kde normálně bývá voda, se nyní procházejí lidé. (6. srpna 2026)
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Labe v Děčíně výrazně kleslo. Opět je vidět Hladový kámen. (6. srpna 2026)
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Labe v Děčíně výrazně kleslo. Opět je vidět Hladový kámen. (6. srpna 2026)
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Labe v Děčíně výrazně kleslo. Opět je vidět Hladový kámen. (6. srpna 2026)
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Značně vyschlé Labe pod Pastýřskou stěnou v Děčíně. Kde normálně bývá voda, se nyní procházejí lidé. (6. srpna 2026)
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Vyschlé Labe v Děčíně. Tam, kde bývá voda, se nyní normálně procházejí lidé. (6. srpna 2026)
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES