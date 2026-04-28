Zbudovala bezvadnou cyklostezku, má ale platit miliony na pokutě. Zničí nás, tvrdí firma

Lenka Dvořáková
  6:52aktualizováno  6:52
Až k soudu může doputovat spor mezi Ústeckým krajem a společností Stavby Cikánek z Terezína, která stavěla část cyklotrasy Labská stezka. Kraj požaduje po firmě zaplacení několikamilionové pokuty kvůli nedodržení jednoho z termínů ve smlouvě. Společnost sice uznává, že udělala chybu, poukazuje však, že se záležitost nepromítla do výsledné stavby. Zároveň podotýká, že zaplacení vysoké sankce by pro ni bylo likvidační.
Cyklistická Labská stezka na levém břehu řeky označená jako 2A vede kolem Lovosic. | foto: Pavel Křivohlavý, 5plus2.cz

Jádrem sporu je opožděné doložení bankovní záruky při stavbě stezky. Kraj trvá na dodržení smlouvy. Ta počítá s pokutou 0,1 procenta z ceny díla, což bylo 18 milionů korun, za každý den prodlení. Výše pokuty podle dostupných podkladů činí více než 3,4 milionu korun.

Kraj trvá na tom, že ve věci postupoval správně a v souladu s legislativou. „Zadavatelé jsou obecně povinni vymáhat smluvní pokuty, na které jim vznikl nárok,“ uvedla krajská mluvčí Magdalena Fraňková.

Firma Stavby Cikánek však tvrdí, že šlo pouze o administrativní chybu bez dopadu na kvalitu díla. Pokutu pak označuje za nepřiměřenou a poukazuje na konkrétní dopady.

„Je to pro nás likvidační. Ty peníze nám chybějí na provoz i na zaplacení dodavatelů,“ popsal situaci majitel společnosti Aleš Cikánek. „Byla to naše chyba, to nepopírám. Ale byla to administrativní věc, stavba je hotová a bez vad,“ doplnil.

Na kole 230 kilometrů do Drážďan. Labská cyklostezka trpí špatným značením

Důvod, proč k chybě došlo, byl prostý – kvůli povodni a příchodu zimy se stavba na čas zastavila a firmě nedošlo, že záruku musí doložit i přes přerušení prací. „Všechno bylo odsouhlasené, ale ten termín bankovní záruky nám v tom prostě utekl,“ uvedla Kamila Cikánková, manželka majitele firmy. Podle ní navíc nebylo možné situaci řešit okamžitě. „To není tak, že přijdete do banky a oni vám to vystaví na počkání. Trvá to, musí se to schvalovat,“ uvedla.

Společnost zároveň kritizuje postup kraje při započtení pokuty. „Bez upozornění nám to započetli proti fakturám. My jsme s těmi penězi počítali, a najednou jsme je neměli,“ říká Cikánek.

Podle něj se firma kvůli tomu dostala do problémů s dodavateli a čelí i soudnímu sporu. Kraj naopak zdůrazňuje, že smluvní podmínky byly předem jasně dané a dodavatel je při podpisu zakázky akceptoval.

Firma zkoušela, aby jí byla pokuta prominuta, na to však kraj nepřistoupil. Podle něj je vymáhání pokuty standardní postup a součást ochrany veřejných prostředků. Fraňková také upozorňuje, že případné prominutí sankce by mohlo být v rozporu s pravidly veřejných zakázek.

Nyní Stavby Cikánek chtějí, aby sankce byla snížena na 100 tisíc korun. Postoj kraje se ale ani po opakovaném projednání na zastupitelstvu nezměnil. Firma proto zvažuje další postup včetně možné obrany soudní cestou.

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Jarní trh před Poliklinikou Prosek.

vydáno 28. dubna 2026  7:17

Dvorecký most

Dvorecký most

Dvorecký most má pro chodce problém, neboť se upustilo od rozdělení části pro pěší a cyklisty. Nyní chodec neví, jestli ho cyklista jedoucí za ním, předjede zleva či zprava + kontrolovat ty zepředu.

vydáno 28. dubna 2026  7:16

Letiště Václava Havla Praha

Letiště Václava Havla Praha

Historický automobil na Letišti Václava Havla Praha.

vydáno 28. dubna 2026  7:16

Z klasických sálů i do netradičních prostor. Ostrava ožije novou operou

Ostrava nabídne v pěti dnech (od 23. do 27. června 2026) sedm operních premiér...

Sedm světových premiér současných skladatelů nabídne v závěru června osmý ročník bienále NODO (New Opera Days Ostrava). Mezinárodní festival, který pořádá Národní divadlo moravskoslezské spolu s...

Zapomeňte na drahé fitness. Nejlepší cestu ke zdraví i psychické pohodě máte pod nohama

Pěšinka, po které se chodí bez bot, imituje chůzi přírodou.

Jednoduchý pohyb bez složitého vybavení, který má překvapivě široký dopad na tělo i mysl. Praktický průvodce vysvětluje, jak z každodenní aktivity vytěžit maximum a proměnit ji v účinný nástroj pro...

28. dubna 2026  6:31

Se zmrzlými meruňkami dochází trpělivost. Ovocnáři zkoušejí pěstovat olivy či fíky

Klima na jižní Moravě se stále posouvá k subtropům. V Přibicích proto sázejí...

Jako posledních několik let, i letos ovocnáři na řadě míst pocítili následky jarních mrazů, které v kombinaci s oteplováním a tím pádem i brzkým nástupem jara spálily mnoho květů. Zatímco řada z...

28. dubna 2026  5:22,  aktualizováno  5:22

Na Olomoucku zbrojí na boj s komáry, koupí další dron i vybavení pro vrtulník

Projekt Mosprema katedry geoinformatiky Univerzity Palackého Olomouc pomocí...

Drony se už v boji proti přemnožení komárů v Olomouckém kraji, především v lokalitách na Olomoucku, dobře osvědčily, teď obce nově ve spolupráci s odborníky z olomoucké Univerzity Palackého chtějí...

28. dubna 2026  4:52,  aktualizováno  4:52

Soud v Brně vyhlásí rozhodnutí v případu úmrtí muže přejetého u garáží

ilustrační snímek

Městský soud v Brně dnes vyhlásí rozhodnutí v případu předloňského úmrtí muže, který ležel opilý ve vjezdu do podzemní garáže, kde ho přejelo auto. Obžaloba...

28. dubna 2026,  aktualizováno 

Soud v Brně by měl vyhlásit rozhodnutí v kauze pokusu o zapálení synagogy

ilustrační snímek

Krajský soud v Brně by dnes měl vyhlásit rozhodnutí v kauze pokusu o zapálení synagogy z ledna 2024. Státní zástupkyně Petra Lastovecká už dříve řekla, že...

28. dubna 2026,  aktualizováno 

Zastupitel blokuje stavbu inovačního centra v Pardubicích, hrozí ztráta dotace

ilustrační snímek

Pardubickému kraji hrozí ztráta evropské dotace zhruba 150 milionů korun na vybudování Pardubického výzkumného inovačního centra (PARvic). Projekt získal...

27. dubna 2026  21:41,  aktualizováno  21:41

