Jádrem sporu je opožděné doložení bankovní záruky při stavbě stezky. Kraj trvá na dodržení smlouvy. Ta počítá s pokutou 0,1 procenta z ceny díla, což bylo 18 milionů korun, za každý den prodlení. Výše pokuty podle dostupných podkladů činí více než 3,4 milionu korun.
Kraj trvá na tom, že ve věci postupoval správně a v souladu s legislativou. „Zadavatelé jsou obecně povinni vymáhat smluvní pokuty, na které jim vznikl nárok,“ uvedla krajská mluvčí Magdalena Fraňková.
Firma Stavby Cikánek však tvrdí, že šlo pouze o administrativní chybu bez dopadu na kvalitu díla. Pokutu pak označuje za nepřiměřenou a poukazuje na konkrétní dopady.
„Je to pro nás likvidační. Ty peníze nám chybějí na provoz i na zaplacení dodavatelů,“ popsal situaci majitel společnosti Aleš Cikánek. „Byla to naše chyba, to nepopírám. Ale byla to administrativní věc, stavba je hotová a bez vad,“ doplnil.
|
Důvod, proč k chybě došlo, byl prostý – kvůli povodni a příchodu zimy se stavba na čas zastavila a firmě nedošlo, že záruku musí doložit i přes přerušení prací. „Všechno bylo odsouhlasené, ale ten termín bankovní záruky nám v tom prostě utekl,“ uvedla Kamila Cikánková, manželka majitele firmy. Podle ní navíc nebylo možné situaci řešit okamžitě. „To není tak, že přijdete do banky a oni vám to vystaví na počkání. Trvá to, musí se to schvalovat,“ uvedla.
Společnost zároveň kritizuje postup kraje při započtení pokuty. „Bez upozornění nám to započetli proti fakturám. My jsme s těmi penězi počítali, a najednou jsme je neměli,“ říká Cikánek.
Podle něj se firma kvůli tomu dostala do problémů s dodavateli a čelí i soudnímu sporu. Kraj naopak zdůrazňuje, že smluvní podmínky byly předem jasně dané a dodavatel je při podpisu zakázky akceptoval.
Firma zkoušela, aby jí byla pokuta prominuta, na to však kraj nepřistoupil. Podle něj je vymáhání pokuty standardní postup a součást ochrany veřejných prostředků. Fraňková také upozorňuje, že případné prominutí sankce by mohlo být v rozporu s pravidly veřejných zakázek.
Nyní Stavby Cikánek chtějí, aby sankce byla snížena na 100 tisíc korun. Postoj kraje se ale ani po opakovaném projednání na zastupitelstvu nezměnil. Firma proto zvažuje další postup včetně možné obrany soudní cestou.