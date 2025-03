Lanová dráha vedoucí z krupské části Bohosudov na Komáří vížku bude od pondělí 17. března do pátku 25. dubna procházet pravidelnou roční revizí. Kvůli tomu nebude v uvedeném období jezdit, zůstane však v provozu o víkendech a státních svátcích.

Od 1. října do 31. března jede lanovka vždy od 8.30 do 16.30 hodin. Od 1. dubna do konce září se pak jezdí až do 18.30 hodin. Odjezd je vždy v celou hodinu a v půl.

Jednosměrná jízdenka vyjde pro dospělého na 170 korun, pro seniory na 150 korun a pro děti na 130 korun. Obousměrná jízda stojí pro dospělého pasažéra 240 korun, seniora 210 korun a dítě 180 korun.

Dvousedačková lanová dráha je dlouhá 2 348 metrů, jedná se o nejdelší jednoúsekovou osobní lanovku ve střední Evropě. Zároveň je nejstarší provozovanou osobní visutou lanovou dráhou v Česku. Poprvé se lidé lanovkou svezli 25. května roku 1952, od roku 2013 je kulturní památkou.