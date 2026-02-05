Důvodem je pokračující rekonstrukce budov obou stanic, která přispěje ke zlepšení zázemí i bezpečnosti provozu.
Oprava lanovky začala loni v listopadu a trvat by měla zhruba rok. Náklady jsou vyčísleny na necelých 15 milionů korun bez DPH.
Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...
Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.
Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací místa v pražských garážích, která matou řidiče i kolemjdoucí. Přesto mají podle developerů splňovat...
Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...
Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let nevšimnout. Domy na první i druhý pohled chátrají, a to už pěknou řádku let. Čtenáři se ptají: Co s nimi...
Na Bruntálsku jsou na silnicích zmrazky a v okolí Slezské Harty ledovka, na Opavsku může být na vozovkách místy náledí nebo námraza. Silničáři tam doporučují...
S mrholením i mlhou musejí i dnes počítat řidiči cestující po Olomouckém kraji. Silnice jsou chemicky ošetřeny, silničáři přesto stále nabádají ke zvýšené...
Konečně i já žiju svůj sen! Už skoro dva roky pracuji u Českých drah , nejdřív jako zámečnice a po rekvalifikaci jako elektromechanička. Provádím revize na jednotkách CityElefant v pražské Michli a...
SOR NS10,5 možná brzy vyjede na linku 115.
Diesel pod trolejemi.Místo nabíjecích elektrobusů ze Strašnické do Libuše na lince 154 dnes opět jezdí naftové autobusy SOR-NB 12.Zřejmě opět mají eletrobusy problémy,které trvají již od roku 2022.
Ranní úklid na Starém Městě v podání Pražských služeb.
Suchej únor 2026 v plném proudu. Lidé by měli konzumaci alkoholu omezit.V České republice je spotřeba alkoholu stále velká a mnozí lidé ho pijí pravidelně.Alkohol je ve společnosti stále tolerován.
Pražané mohou už jen do 9. února rozhodnout o názvu nového mostu přes Vltavu mezi Podolím a Zlíchovem. V městské anketě vybírají mezi dvěma variantami – Dvoreckým mostem a mostem Anežky České....
Prokopova, Jáchymov, okres Karlovy Vary
3 780 000 Kč
V Královéhradeckém kraji zůstává na nesolených silnicích v Krkonoších a v Orlických horách uježděný sníh. Silničáři je posypali drtí. Posolit cesty dnes ráno...
Silnice ve Zlínském kraji byly dnes ráno zpravidla sjízdné se zvýšenou opatrností. Většinou jsou po chemickém ošetření holé a mokré, místy však mohou namrzat....