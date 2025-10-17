Nový nátěr rovněž získaly dřevěné sochy v areálu synagogy, u zámku a na dalších místech ve městě.
Prostory u synagogy sloužící k odpočinku jsou otevřeny od dubna do října vždy od 9 do 18 hodin.
Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...
Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...
Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...
Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...
Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...
Muž, který v ostravské restauraci před několika týdny vzal vystavenou historickou hasičskou helmu, se přihlásil policii poté, co bylo zveřejněno video z krádeže. Nenechavce nedokázalo zpacifikovat...
Poříční oddělení policie na Labi v ústecké části Brná bude mít už brzy moderní stání pro plavidla. Ředitelství vodních cest (ŘVC) ČR totiž už dokončilo přesun hotových konstrukcí plovoucího krytého...
Víte, co je to kagami biraki či jak vypadá japonské svatební kimono? I to se můžete dozvědět na Japonských dnech , které se právě konají v Ostravě.
Radnice v Jirkově nechala natřít lavičky u místní synagogy a v jejím okolí, ale třeba také u zámku Červený Hrádek.
Šířící se zpráva, že obří odpočívky pro kamiony plánované u dálnice D35 na polích mezi Mohelnicí a Litovlí nevzniknou, potěšila v uplynulých dnech část místních obyvatel, kteří s jejich stavbou...
Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....
V rámci Českolipského divadelního podzimu se diváci mohou těšit i v sobotu na řadu představení.
Na železniční trati u Hradce Králové ve čtvrtek odpoledne zemřel člověk po střetu s projíždějícím vlakem. Provoz na místě byl po nehodě zastaven, uvedla mluvčí královéhradecké policie Martina...
Ústí nad Labem dnes přivítalo potomky slavné průmyslnické rodiny Schichtů. Na předpremiéru dokumentárního filmu Království mýdlových bublin se sjeli z různých...
Lidická sbírka umění v Památníku Lidice získá dosud největší umělecký dar ve své historii, a to od turecko-britské sběratelky Hümy Kabakciové. Hodnota sady uměleckých děl byla vyčíslena na 500 tisíc...
Kriminalisté vyšetřují násilný incident, který se ve čtvrtek odehrál v bytě v centru Prahy. Při konfliktu mezi mužem a ženou utrpěla žena bodné zranění. Podezřelého policie dopadla za několik hodin.