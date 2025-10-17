Lavičky a sochy u synagogy v Jirkově mají nový nátěr

Autor: vlm
  6:59
Radnice v Jirkově nechala natřít lavičky u místní synagogy a v jejím okolí, ale třeba také u zámku Červený Hrádek.

Jirkov nechal natřít lavičky u místní synagogy a v jejím okolí, ale třeba také u zámku Červený Hrádek. | foto: archiv města Jirkov

Nový nátěr rovněž získaly dřevěné sochy v areálu synagogy, u zámku a na dalších místech ve městě.

Prostory u synagogy sloužící k odpočinku jsou otevřeny od dubna do října vždy od 9 do 18 hodin.

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

GALERIE: Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině

Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

Muž v baru ukradl cennou hasičskou helmu, po zveřejnění videa se přihlásil policii

Muž, který v ostravské restauraci před několika týdny vzal vystavenou historickou hasičskou helmu, se přihlásil policii poté, co bylo zveřejněno video z krádeže. Nenechavce nedokázalo zpacifikovat...

16. října 2025  11:22,  aktualizováno  17.10 7:43

V ústecké Brné budou říční policisté využívat moderní plovoucí garáže

Poříční oddělení policie na Labi v ústecké části Brná bude mít už brzy moderní stání pro plavidla. Ředitelství vodních cest (ŘVC) ČR totiž už dokončilo přesun hotových konstrukcí plovoucího krytého...

17. října 2025  7:12,  aktualizováno  7:12

V Bartošovicích chystají výlov, navštívit ale můžete také Japonské dny nebo Svět kostek

Víte, co je to kagami biraki či jak vypadá japonské svatební kimono? I to se můžete dozvědět na Japonských dnech , které se právě konají v Ostravě.

17. října 2025

Radnice v Jirkově nechala natřít lavičky u místní synagogy a v jejím okolí, ale třeba také u zámku Červený Hrádek.

17. října 2025  6:59

Obce odmítající obří odpočívky u D35 živí naději na přesun, ŘSD optimismus krotí

Šířící se zpráva, že obří odpočívky pro kamiony plánované u dálnice D35 na polích mezi Mohelnicí a Litovlí nevzniknou, potěšila v uplynulých dnech část místních obyvatel, kteří s jejich stavbou...

17. října 2025  5:02,  aktualizováno  5:02

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

17. října 2025  4:55

Divadelní podzim bude bavit Českou Lípu

V rámci Českolipského divadelního podzimu se diváci mohou těšit i v sobotu na řadu představení.

17. října 2025  4:51

Na trati u Hradce Králové srazil spěšný vlak člověka, provoz byl přerušen

Na železniční trati u Hradce Králové ve čtvrtek odpoledne zemřel člověk po střetu s projíždějícím vlakem. Provoz na místě byl po nehodě zastaven, uvedla mluvčí královéhradecké policie Martina...

16. října 2025  22:02,  aktualizováno  22:36

Na trati u Hradce Králové zemřel člověk po srážce s vlakem

Na trati u Hradce Králové dnes odpoledne zemřel člověk po srážce s vlakem. Provoz na trati se po nehodě zastavil. ČTK to řekla mluvčí krajské policie Martina...

16. října 2025  20:26,  aktualizováno  20:26

Příběh průmyslnického rodu Schichtů v Ústí připomněl film, výstava i autoveterán

Ústí nad Labem dnes přivítalo potomky slavné průmyslnické rodiny Schichtů. Na předpremiéru dokumentárního filmu Království mýdlových bublin se sjeli z různých...

16. října 2025  19:58,  aktualizováno  19:58

Sbírka umění v Památníku Lidice získá dosud největší dar v hodnotě 10,5 milionu

Lidická sbírka umění v Památníku Lidice získá dosud největší umělecký dar ve své historii, a to od turecko-britské sběratelky Hümy Kabakciové. Hodnota sady uměleckých děl byla vyčíslena na 500 tisíc...

16. října 2025  19:02,  aktualizováno  19:02

Pobodaná žena v pražském bytě. Policie po podezřelém pátrala několik hodin

Kriminalisté vyšetřují násilný incident, který se ve čtvrtek odehrál v bytě v centru Prahy. Při konfliktu mezi mužem a ženou utrpěla žena bodné zranění. Podezřelého policie dopadla za několik hodin.

16. října 2025  15:12,  aktualizováno  18:16

