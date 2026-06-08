Lávka přes řeku Labe v Děčíně je hotová

Celkové náklady na jednu z největších investic města za poslední roky dosahují zhruba 108 milionů korun bez DPH, z toho 43 milionů pokryla získaná dotace.
Radnice doufá, že díky 358 metrů dlouhé lávce, která je na jednom břehu napojena Labskou cyklostezku a na druhém ústí do ulice Práce poblíž hlavního nádraží, dojde ke zklidnění dopravy ve městě.
Nápad na zavěšení lávky na most se zrodil už po povodních v roce 2002. Při opravě mostu v roce 2014 tak už dopředu vznikly kotvící body pro budoucí konstrukci.
„V roce 2018 následovala architektonická soutěž, kterou vyhrál tým pražských architektů Alexandra Kotačky, Lukáše Vráblíka a Evy Pykové. Po získání dotace začala více než rok trvající stavba, během níž se postupně zavěšovaly nosníky na železniční most a vznikalo napojení na okolní infrastrukturu. Mimo to může lávka pomoci v případě, že by bylo kvůli opravám nutné zavřít Tyršův most,“ sdělil mluvčí Děčína Luděk Stínil.
Stavba si podle Stínila vyžádala i několik dočasných omezení, například u Mariánské louky nebo na parkovišti u viaduktu v ulici Práce, kde vznikl nájezd na lávku. Kvůli němu bylo navíc nutné vybudovat nové napojení na silnici, chodník a upravit parkoviště.
„Aktuálně navíc probíhá zpracování studie, ta by měla popsat možnosti propojení lávky a Labské stezky směrem na Německo. Trasa by měla vést podél řeky pod Labským nábřežím,“ dodal Stínil.
V plánu je také výsadba zeleně v okolí lávky, ta by měla proběhnout letos na podzim.
„Věřím, že se lávka stane přirozenou součástí každodenních tras i oblíbeným místem pro zastavení. Nové propojení obou břehů Labe výrazně zlepší pohyb pěších a podpoří možnost jezdit na kole v centru města. Očekáváme, že díky nové trase klesne počet cyklistů na Tyršově mostě i Labském nábřeží, což přispěje ke zklidnění dopravy,“ poznamenal náměstek primátora pro rozvoj města a IT Ondřej Smíšek (Náš Děčín).
Trasa navíc podle Smíška nabídne bezpečnější a klidnější prostředí a nový působivý pohled na místní zámek, Labský kaňon, Tyršův most nebo Pastýřskou stěnu.