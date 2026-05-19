Lávka za 26 milionů spojila Svatý a Prostřední vrch v Kadani na Chomutovsku

Svatý a Prostřední vrch v Kadani na Chomutovsku spojila lávka za 26 milionů korun. Veřejnosti by podle starosty Jana Losenického (ODS) mohla začít sloužit zhruba za měsíc, řekl ČTK. Do budoucna město plánuje oba zalesněné vršky propojit trasou pro cyklisty.
Myšlenka na propojení dvou kopců vzešla asi před pěti lety ze studie na úpravu příměstské zeleně, kterou si Kadaň nechala vypracovat. "Ze sedmi kopců nás napadlo propojit právě tyto dva. Nikdy propojeny nebyly, ale je mezi nimi velká bariéra v podobě průtahu městem a ta teď bude odstraněna," popsal Losenický.
Přípravné práce začaly na podzim. Lávka měla být podle starosty původně železobetonová, nakonec byla počátkem května usazena lávka dřevěná s ocelovou konstrukcí. S instalací lávky nejsou spojena žádná výraznější dopravní omezení.
"Hotovo by mělo být zhruba během června, takže o prázdninách už se po lávce bude moct chodit," řekl Losenický ČTK. Město stavbu platilo ze svých peněz, protože se nepodařilo najít vhodný dotační titul, který by ji podpořil.
"Součástí usazení lávky je samozřejmě propojení cestních sítí. Do budoucna komunikujeme i s Klubem českých turistů, který nám pomůže s oficiálním značením a propojením stezek na Svatém a Prostředním vrchu," dodal starosta. Značení by mělo být dokončeno nejpozději příští rok. Město také plánuje možnosti vedení tras pro cyklisty po obou vrších. Kvůli značnému převýšení to ale nebude z vrcholu na vrchol, jako tomu je u trasy pro pěší.
Vedení města chystá slavnostní procházku. Podle Losenického je to lepší příležitost, jak občanům i návštěvníkům města ukázat návaznost stezek na lávku a představit jim myšlenku propojení obou vrchů, než slavnostní střihání pásky. "Bude to chůze nebo turistický pochod, třeba od hvězdárny na rozhlednu nebo naopak, to teprve vymyslíme a podrobnosti včas zveřejníme."
V Kadani žije okolo 18.000 obyvatel. Město hospodaří s ročním rozpočtem přes půl miliardy korun.