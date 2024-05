Teplice při Lázeňské roztančí No Name či Wohnout, vrací se porcelánové trhy

Mezi nejzvučnější jména vystupujících interpretů patří bezesporu kapely Wohnout, No Name nebo Pražský výběr, do lázeňského města přijede zazpívat i Adam Ďurica nebo Věra Martinová.

„Program neděláme podle toho, co se líbí nám pořadatelům, ale podle toho, aby si každý našel to, co se líbí jemu. Proto je naše dramaturgie hodně široce rozkročená, aby lidé měli hodně možností, co si vybrat,“ popisuje Přemysl Šoba, ředitel Domu kultury Teplice, který festival organizuje.

V sobotu v 11 hodin vyjde kostýmovaný průvod ze Zámeckého náměstí směrem ke Kolostůjově kašně, kde dojde k tradičnímu žehnání lázeňských pramenů.

„Mám radost z toho, že se opět po několika letech přestávky na zahájení lázeňské sezony vracejí tradiční porcelánové trhy. Doprovodné aktivity, stánkový prodej a prodej občerstvení jsou totiž kromě hudebních vystoupení velmi důležitou částí našeho programu,“ podotýká Šoba.

Nejmladší návštěvníci ocení divadelní pohádky, kreativní a herní aktivity, projížďky na koních nebo pouťové atrakce. Naopak pro ty, kdo mají rádi komornější prostředí, jsou připravena vystoupení v Šanovské mušli. „Tento program bude probíhat v duchu lázní, tedy klidně a pohodově. Návštěvníci se mohou těšit na swing, šansony nebo dechovku,“ zve Šoba.

Koncert No Name v Praze