Dopravní komplikace na Děčínsku. Sypače havarovaly na zledovatělé silnici

Dopravní komplikace se po další mrazivé noci mohou objevit také na dalších silnicích na severu Čech. Podle dopravních informací na webu policie je třeba dbát zvýšené opatrnosti kvůli ledovce u Chlumčan na Lounsku a mezi Libouchcem a Tisou na Ústecku. Opatrní by měli být také chodci, klouzat mohou i chodníky.
Meteorologové varují před mrznoucím deštěm. Riziko platí hlavně na severu Čech
Ledovka může potrápit řidiče na některých úsecích v Libereckém kraji, uvedla policie. Dispečer z Krajské správy silnic Libereckého kraje řekl, že jsou všechny silnice po ošetření sjízdné. Sypače silnice pravidelně udržují.
V sobotu večer platila na severu Čech kvůli ledovce výstraha Českého hydrometeorologického ústavu. Teploty se v neděli vyšplhají až k plus třem stupňům, na horách bude od minus pěti do minus jednoho stupně. Přes den bude polojasno až jasno, během dne bude přibývat oblačnost.