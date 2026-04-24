„Energetika se v poslední době výrazně transformuje a zažívá nejvášnivější období ve své historii. A jako představitel skupiny ČEZ musím říci, že jsme připraveni na veškeré turbulence, tak aby naše energetická soustava byla robustní, stabilní a přinášela spolehlivé bezpečné dodávky energií,“ nastínil generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.
V Ledvicích plánuje ČEZ vybudovat například paroplynový zdroj. „Paroplynové zdroje mají velmi rychlý nájezd a přispívají k přiměřenosti a výkonu soustavy,“ popsal Čermák.
Stabilní výrobu elektrické energie a zásobování teplem chce ledvická elektrárna do budoucna zajistit využitím více zdrojů. Byla zde tedy ještě vybudována testovací solární elektrárna, na níž ČEZ zkouší různé technologie, které pak bude zavádět do svých dalších fotovoltaických parků.
„Také tu máme malou vodní elektrárnu, které používá unikátní technologii valivých turbín. A v příštím roce plánujeme vybudovat elektrický kotel, který by do budoucna měl fungovat ve spolupráci s fotovoltaickou elektrárnou,“ říká ředitel ČEZ Teplárenská Libor Štěpán.
V areálu ledvické elektrárny už nyní vedle uhelných bloků funguje i plynový zdroj, ke kterému ČEZ plánuje připojit biomasovou kotelnu o výkonu 20 MW v kombinaci se solární elektrárnou. Biomasová kotelna má začít fungovat do roku 2030.
Vyrobeným teplem elektrárna zásobuje odběratele v Bílině, Ledvicích a Teplicích, což představuje zhruba 19 500 domácností. „V současnosti je stěžejním zdrojem výroby elektřiny a tepla uhelný zdroj Blok 6, což je náš nejnovější uhelný zdroj postavený roku 2017, který má energetický výkon 660 MW. Jedná se o vysoce účinný, poměrně unikátní zdroj nejen v České republice, ale i ve střední Evropě,“ popisuje Štěpán.
Kromě vysoké účinnosti je Blok 6 výjimečný ještě tím, že přispěl k výraznému snížení emisí. Právě tento blok bude tím posledním, který se v budoucnu zavře.
Moderní elektrárna Ledvice funguje i jako nejvyšší rozhledna u nás
Na kotelně Bloku 6, která je vysoká 143 metrů a jedná se tedy o nejvyšší průmyslovou budovu na území republiky, je oblíbená vyhlídka. O nevšední pohled na Krušné hory a České středohoří, na který vedle rychlovýtahu vede 776 schodů, však návštěvníci podle energetiků nepřijdou ani po zavření uhelné kotelny.
Dalšími teplárenskými lokalitami v Ústeckém kraji, které procházejí modernizací, jsou Prunéřov a Tušimice na Chomutovsku a Trmice na Ústecku. V Prunéřove a v Tušimicích byly v loňském roce uvedeny do provozu nové plynové kotelny. V Prunéřově se navíc rozběhla i výstavba biomasové kotelny, kogeneračních jednotek a horkovodného propojení z Prunéřova do Kadaně.
V Tušimicích energetici plánují také umístění malého modulárního reaktoru. Výstavba reaktoru zajistí vyšší stovky kvalifikovaných pracovních míst.