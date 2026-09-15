Lékaři sportovní medicíny ústecké nemocnice operují olympioniky i amatéry

Za deset let existence oddělení sportovní medicíny ústecké Masarykovy nemocnice se jeho lékaři starali o olympioniky, vrcholové sportovce, ale i tisíce amatérů. Jejich kondice se nemění, mezi amatéry se ale vyrovnal počet žen a mužů. Zatímco zátěžové testy zůstávají víceméně stejné, výrazně se proměnila technika, metody a používané materiály při operacích. Novinářům to dnes řekl primář oddělení Jakub Malý.
Oddělení bylo před deseti lety první v regionu, v současnosti je jich víc. Jako jediné v Krajské zdravotní, která sdružuje sedm nemocnic v Ústeckém kraji, nabízí komplexní péči od zátěžových testů, přes ambulanci až po řešení úrazů. Cílem u sportovců je odhalit, jakou na ně má vliv zátěž a jakou námahu jejich tělo vydrží. "Klinicky je to extrémně široký obor, pohyb totiž může pomoci i ublížit," řekl Lubomír Kopp, přednosta Kliniky úrazové chirurgie, se kterou oddělení úzce spolupracuje.
Ročně lékaři ošetří 2500 lidí, provedou 180 operací, a to akutních i rekonstrukčních. "Kapacita už růst nemůže, ale posouváme se v nárocích. Zatímco plastika vazu trvala dříve dvě a půl hodiny, dnes je za hodinu hotová," uvedl Malý. Moderní přístroje mají lepší zobrazovací techniku, implantáty jsou v nemocnici na skladě. "Důkazem o posunu k nejmodernějším způsobům léčení je to, že za dva týdny budeme dělat operaci s využitím vstřebatelné biokeramiky, která nahrazuje titan," řekl Malý.
Nejčastější operace u amatérských sportovců se týkají kolen, ramen, hlezna. Od příštího roku začnou v Masarykově nemocnici provádět artroskopii kyčlí. Nejvíce akutních zákroků bývá po víkendech, kdy je hezké počasí. S rostoucí oblibou elektrokol přibývá i úrazů na nich. Zatímco po pádu z klasického bicyklu to bývají zlomeniny končetin, u elektrokol jsou to už komplikované úrazy hlavy a beder. "Elektrokolo je váhou srovnatelné s malou motorkou, což se projevuje na úrazech, které bývají velmi těžké," poznamenal Kopp.
Zátěžových vyšetření provedou lékaři na oddělení přes 1000. Zájem o placené vyšetření se podle Malého za deset let u amatérských sportovců příliš nezměnil. "Přitom je to velmi důležité. Jsou lidé, kteří sportovali profesionálně v mládí a pak se po 20 letech ke sportu vrací. Často neodhadnou své síly a pak jsou z toho kolapsy, infarkty," řekl. Srdeční příhoda může překvapit i dvacetiletého chlapce. "To byl jeden z pacientů, u kterého se tak náhodou přišlo na to, že zkolaboval při jízdě z kopce," poznamenal primář.
Kondice amatérských sportovců je podle lékařů srovnatelná s rokem 2016. Během covidu ale hodně dětí skončilo se sportem. "Nicméně zdatnost žáků, kteří sportují, není špatná," poznamenal Malý.
Lidé také podle něj oproti minulosti více investují do sportovního vybavení. "Běžci vědí, že si nesmí zničit chrupavky, radí se s námi ohledně bot, za které jsou ochotni dát i 10.000 korun," uvedl Malý. Čekací doba na objednání u zátěžových testů je asi dva měsíce, cena se pohybuje od 600 do 1500 korun. "Důležité je, že člověk nepotřebuje žádné doporučení, stačí zavolat a objednat se," zdůraznil primář.