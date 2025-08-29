Válka se šváby. Vesnice dál čelí náporu hmyzu, lidé se spojili a sdílejí rady

Miroslava Strnadová
  15:52aktualizováno  15:52
Čtyři tisíce tun nelegálně uloženého plastového odpadu, který se měsíce hromadil v Lenešicích na Lounsku, konečně začaly mizet. Firma ETW, jež balíky na pozemky navezla, dostala příkaz odpad odklidit nejpozději do konce září. Odvoz části materiálu už začal. Místní doufají, že s odpadem zmizí i švábi, kteří se podle nich rozlezli do části vsi právě z nelegální skládky.
Odvoz části materiálu z černé skládky v Lenešicích už začal. Místní doufají, že s odpadem zmizí i švábi, kteří se podle nich rozlezli do části vsi právě z nelegální skládky. | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Odvoz odpadu firmě nařídila Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP).

„Odpad začaly odvážet kamiony ve čtvrtek. Podle informací, které mám, se tu otočily čtyři vozy. Odhaduji, že jich bude potřeba ještě tak dvě stě. Tak snad to bude pokračovat i v dalších dnech,“ uvedl lenešický starosta Zdeněk Plaček (Lenešice 2030).

Kam firma, která má závod ve středních Čechách, odpad přemisťuje, není jasné. „Ohledně vyjádření kontaktujte našeho právního zástupce,“ uvedla Lenka Kuřátko, která má v ETW zodpovědnost za odpadové hospodářství. Zmíněného právního zástupce se redakci dosud kontaktovat nepodařilo.

Odpad je složen na soukromém oploceném a hlídaném pozemku v areálu někdejšího cukrovaru. Během pátečního dopoledne odjely podle svědectví místních další tři plně naložené kamiony.

Lezou nám po těle. Obec zaplavili švábi, místní viní nelegální skládku odpadu

Firma ETW, která se specializuje na recyklaci plastového odpadu, ho do Lenešic začala navážet loni na podzim. Postupně zde složila čtyři tisíce tun. Směs, kterou tvoří plastové lahve, sáčky, různé další igelity a odpadky zřejmě z domácností, je zabalena do velkých balíků.

Když se místní začali proti ukládání odpadu ozývat, zástupci firmy vedení obce sdělili, že jde o materiál k dalšímu zpracování. S tímto konstatováním se vedení obce nespokojilo a nelegální skládku řešilo dál.

Přítomností odpadu se v minulých týdnech začala zabývat i ČIŽP. Ta materiál označila jednoznačně za odpad a konstatovala, že v obci je složen v rozporu se zákonem - pozemek, na kterém je uložen, nebyl určen k nakládání s odpadem.

Za to firmě hrozí až 25milionová pokuta. „ČIŽP se společností vede přestupkové řízení. Toto řízení zatím nebylo ukončeno,“ uvedla v pátek tisková mluvčí inspekce Miriam Loužecká.

Minulý týden pak inspekce společnosti ETW nařídila odpad odvézt. „ČIŽP vydala předběžné opatření bez odkladného účinku, dle kterého má společnost vymístit odpad nejpozději do 30. září,“ doplnila Loužecká.

Lidi obtěžují švábi, úřad zajistil dezinsekci

Místní přítomnost odpadu spojují s problémem se šváby, kteří se v obci od června šíří. Obtížný hmyz se rozlezl do provozů firem a domácností kolem areálu cukrovaru.

Obecní úřad v Lenešicích zajistil plošnou dezinsekci blízkých ulic, přesto se zde brouci stále objevují. S hmyzem bojují i samotní obyvatelé, kteří opakovaně používají různé chemické prostředky. „U nás ještě nejsou, ale jako prevenci máme kolem oken a dveří pasti a stříkáme postřik,“ uvedla třeba paní Mirka.

„Pomalu se dál rozlézají do obce. Děláme různá opatření. Doufám, že se nám problém podaří definitivně vyřešit, až zmizí skládka a nebude tam množírna švába,“ řekl starosta.

O tom, jak a kam se švábi šíří, se zdejší lidé informují na sociální síti. Navzájem si i radí s účinnými opatřeními. „Založila jsem skupinu a snažíme se výskyt švába monitorovat a předávat si informace. Pozvali jsme do obce i nezávislého odborníka, který lidem poradí, jak se švábů účinně zbavit. Jsem přesvědčená, že až skládka zmizí, tak zmizí i největší ohnisko,“ řekla místní Iveta Frolíková.

Zda se hmyz šíří do vsi právě ze skládky, nebylo přímo potvrzeno. Ovšem mezi balíky se švábi našli.

7. srpna 2025

