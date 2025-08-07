Lezou nám po těle. Obec zaplavili švábi, místní viní nelegální skládku odpadu

Miroslava Strnadová
  15:42aktualizováno  15:42
Lenešice na Lounsku bojují s invazí švábů. Hmyz se rozšířil do desítek zahrad i domů. Nezastavila ho ani plošná dezinsekce. Podle místních je příčinou plastový odpad, který v obci před několika měsíci neoprávněně uložila soukromá recyklační firma. Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) s ní vede přestupkové řízení, kde jí hrozí vysoká pokuta.

„Byla tu už dvakrát specializovaná firma a celý byt vystříkala a použila i dýmovnici. Kolem rámů oken máme natažené lepy, které lezoucí hmyz zachytávají a po bytě máme rozmístěné lepové pasti. Každý den nějakého švába objevím,“ popsala jedna z obyvatelek s tím, že v její domácnosti se nepříjemný hmyz poprvé objevil na konci června.

V Lenešicích na Lounsku se ve velkém potýkají se šváby. Viní z toho firmu, která v areálu bývalého cukrovaru nelegálně složila tisíce tun především plastového odpadu.
V areálu bývalého cukrovaru v Lenešicích na Lounsku firma složila tisíce tun nelegálního především plastového odpadu.
Starosta Lenešic na Lounsku Zdeněk Plaček u nelegálně složeného především plastového odpadu v areálu bývalého cukrovaru. (srpen 2025)
V areálu bývalého cukrovaru v Lenešicích na Lounsku firma složila tisíce tun nelegálního především plastového odpadu.
V Lenešicích na Lounsku se ve velkém potýkají se šváby. Viní z toho firmu, která v areálu bývalého cukrovaru nelegálně složila tisíce tun především plastového odpadu.
22 fotografií

Právě v tu dobu se na tamní radnici začali obracet i další obyvatelé. „Je to velmi nepříjemné a obtěžující, hlavně když se probudíte a něco vám leze po těle. Nebo když šváby vidíte mezi potravinami či v dětském pokoji,“ uvedla další z obyvatelek.

Výskyt hmyzu byl tak rozsáhlý, že krajská hygienická stanice nařídila plošnou dezinsekci v nejvíce zasažených oblastech. „Dezinsekce proběhla v domech, stříkáme chodníky a odstranili jsme odpadkové koše. Na několik dnů jsme uzavřeli obecní sběrný dvůr, který se nachází mimo zasaženou oblast, ale obáváme se, aby se švábi nerozšířili i tam,“ řekl starosta Zdeněk Plaček (Lenešice 2030). „Odhaduji, že opatření nás zatím vyšla na zhruba 150 tisíc korun,“ dodal.

Místní se domnívají, že švábi se v obci rozšířili kvůli skládce plastového odpadu. Ten na soukromý pozemek v areálu bývalého cukrovaru začala loni na podzim svážet firma ETW, která se specializuje na recyklaci plastového odpadu.

Odpad v Lenešicích je zabalen do velkých balíků. Kamiony je sem navážely do března. Pozemek je oplocen a hlídán. „Firma nám sdělila, že jde o surovinu, kterou budou dál zpracovávat. Pro ně to surovina možná je, my to ale považujeme za odpad ze žlutých popelnic. Co jsem viděl, jsou tam třeba i plechovky nebo papíry. Podle územního plánu to tam nemá co dělat,“ řekl starosta.

Římany děsí velcí létající švábi. Hmyz kvůli vedru okupuje parky i domy

Zástupce firmy ETW na dotaz iDNES.cz uvedl, že se vedení společnosti vyjádří příští týden, kdy skončí celozávodní dovolená.

Zda se obtížný hmyz šíří právě odsud, hygienici přímo nepotvrdili. „Příčiny rozšíření hmyzu v obci mohou být různé, ale obvykle jsou spojeny s příznivými podmínkami pro rozmnožování a přežívání hmyzu a s nedostatečnou regulací jeho populace. Může se jednat o zvýšený výskyt vhodné potravy, úkrytů nebo o změny v prostředí, které hmyzu vyhovují,“ uvedla Eva Patrasová, ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice.

Ovšem mezi balíky se švábi našli. „V lokalitě skladovací plochy budou probíhat dezinsekční zásahy dle pokynů odborně způsobilé firmy minimálně dvakrát měsíčně do doby omezení výskytu na nejnižší možnou míru,“ doplnila Patrasová.

Podle informací starosty tam už jeden postřik účinnou chemickou látkou proběhl. Byl by ovšem radši, kdyby balíky s odpadem z obce co nejdříve zmizely.

Pokuta až 25 milionů korun

Přítomnost plastového odpadu šetřila v minulých týdnech policie, a to kvůli podezření na neoprávněné nakládání s odpady. Spáchání trestného činu kriminalisté nezjistili.

Firmě ovšem hrozí vysoká pokuta. Podle ČIŽP společnost na pozemku uložila různé druhy plastového odpadu v množství kolem čtyř tisíc tun, ačkoli k tomu pozemek nebyl schválený.

„ČIŽP zahájila se společností ETW přestupkové řízení, kde jí hrozí pokuta až 25 milionů korun,“ uvedla Kateřina Berková, zástupkyně tiskové mluvčí ČIŽP s tím, že firma musí co nejdříve přijmout taková opatření, která zabrání množení hmyzu. Inspekce také chce, aby firma veškerý plastový odpad odvezla.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Uhodnete registrační značky podle okresů?

Původní registrační značky na autech, jak se také někdy nesprávně říká „espézetky“ podle okresů oficiálně skončili v roce 2001. Od 1. července toho roku dostalo každé nově přihlášené auto hlavní...

Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov

Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...

Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?

Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Náměstíčko Karla Gotta. Vydejte se na toulky Prahou, kde v metropoli bydlel slavný český zpěvák

Vdova po Karlu Gottovi požádala úřady Prahy 5, aby se prostranství nedaleko vily, kde zpěvák žil, přejmenovalo po něm. Která místa ve městě jsou spojená s jeho jménem?

Hlavní závod hlásí vyprodáno, slavný Ironman chce překonat loňskou premiéru

Prestižní Ironman 70. 3 Hradec Králové, tedy jeho hlavní závod, je vyprodán. Zájem o světově známý extrémní podnik původem z Havaje je obrovský, na start všech triatlonových klání se postaví 2 800...

ČT: V případu údajné manipulace tendrů na nemocnici Náchod se žalobce odvolal

Státní zástupce podal odvolání proti květnovému rozhodnutí soudu v případu údajné manipulace se zakázkami na přestavbu krajské nemocnice Náchod. Žalobce...

8. srpna 2025  18:07,  aktualizováno  18:07

Policie vyšetřuje těhotenství čtrnáctileté dívky, otcem má být mladší chlapec

V mostecké nemocnici porodila tento týden patnáctiletá dívka z jedné z obcí u Mostu. Podle dostupných informací otěhotněla už ve čtrnácti letech, otcem dítěte má být chlapec, který je přibližně o rok...

8. srpna 2025  19:12,  aktualizováno  19:12

Diamo dostalo kvůli haldě Heřmanice pokutu. Byli jsme podvedeni, reaguje podnik

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložila státnímu podniku Diamo pokutu 1,5 milionu korun za údajně nelegální ukládání odpadu na haldu Heřmanice v Ostravě. Diamo se proti rozhodnutí inspekce...

8. srpna 2025  18:52,  aktualizováno  18:52

Okruh či D10. Jaké opravy v druhé půlce léta potrápí řidiče v Praze a okolí

Pražané mířící ven z Prahy i Středočeši dojíždějící do hlavního města budou na konci prázdnin a na začátku školního roku potřebovat s nadsázkou místo osobního auta raději vrtulník. Ředitelství silnic...

8. srpna 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

Policisté šetří úmrtí muže v bytě na Českolipsku, uvnitř byly i drogy

Policisté šetří od čtvrtečního večera úmrtí muže středního věku v bytě v panelovém domě ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku. Uvnitř nalezli i drogy, příčinu...

8. srpna 2025  15:57,  aktualizováno  15:57

Aktivisté postříkali ostravskou radnici hnědou barvou, politiky viní z rasismu

Skupina lidí v noci ze čtvrtku na pátek postříkala hnědou barvou radnici ostravského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Viní ji z rasismu kvůli vystěhovávání někdejší hornické osady Bedřiška, kde nyní...

8. srpna 2025  11:32,  aktualizováno  17:27

FeelEco slaví historický čtyřnásobný úspěch ve Volbě spotřebitelů 2025

8. srpna 2025  17:25

Exotická rarita na Olomoucku. Ve vsi vykvetla obří agáve, čekání trvalo půl století

Exotickou rostlinu agáve s květy, které má jen jednou za život, lze nyní obdivovat v Újezdu na Olomoucku. Tamní radnice ji získala před dvanácti lety od soukromé majitelky, která na vykvetení čekala...

8. srpna 2025  17:22,  aktualizováno  17:22

Muži trikem s rozměněním peněz obrali brigádnici v kempu. A nebyla sama

Nepříjemnou zkušenost s dvojicí mužů má za sebou personál kempu a koupaliště v Pecce na Jičínsku. Tvářili se jako běžní zákazníci, kteří se neznají, ale brigádnici ve stánku se jim podařilo společným...

8. srpna 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Místní Ukrajinci dělají problémy, vyhrožují zabitím, tvrdí starostka. Už naštvala Romy

Ohrožují ostatní, rozhazují odpadky, jsou hluční. S problémovými sousedy se potýkají místní v Bolzanově ulici v brněnských Černovicích. Podle starostky městské části a poslankyně (STAN) Petry...

8. srpna 2025  16:52

Otestujte přírodní doplněk collalloc MIND a zvládněte náročné dny bez kofeinu
Otestujte přírodní doplněk collalloc MIND a zvládněte náročné dny bez kofeinu

Kolotoč každodenních povinností se někdy točí příliš rychle. Víme, že zvládat práci, děti i sebe je výzva, proto hledáme testerky pro collalloc...

Lesy ČR obnovily přehrážky v Borkovických blatech, aby zamezily úniku vody

Státní podnik Lesy České republiky opravil dřevěné přehrážky v rašeliništi Borkovických blat. Původní dřevěné přehrážky z 90. let minulého století už byly...

8. srpna 2025  14:55,  aktualizováno  14:55

Řemeslníci ve zlínském divadle rekonstruují tahové zařízení a rozvodnu osvětlení

Řemeslníci rekonstruují v Městském divadle Zlín tahové zařízení a elektrorozvodnu jevištního osvětlení. Součástí prací v letním období, kdy je divadlo uzavřeno...

8. srpna 2025  14:53,  aktualizováno  14:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.