„Byla tu už dvakrát specializovaná firma a celý byt vystříkala a použila i dýmovnici. Kolem rámů oken máme natažené lepy, které lezoucí hmyz zachytávají a po bytě máme rozmístěné lepové pasti. Každý den nějakého švába objevím,“ popsala jedna z obyvatelek s tím, že v její domácnosti se nepříjemný hmyz poprvé objevil na konci června.
Právě v tu dobu se na tamní radnici začali obracet i další obyvatelé. „Je to velmi nepříjemné a obtěžující, hlavně když se probudíte a něco vám leze po těle. Nebo když šváby vidíte mezi potravinami či v dětském pokoji,“ uvedla další z obyvatelek.
Výskyt hmyzu byl tak rozsáhlý, že krajská hygienická stanice nařídila plošnou dezinsekci v nejvíce zasažených oblastech. „Dezinsekce proběhla v domech, stříkáme chodníky a odstranili jsme odpadkové koše. Na několik dnů jsme uzavřeli obecní sběrný dvůr, který se nachází mimo zasaženou oblast, ale obáváme se, aby se švábi nerozšířili i tam,“ řekl starosta Zdeněk Plaček (Lenešice 2030). „Odhaduji, že opatření nás zatím vyšla na zhruba 150 tisíc korun,“ dodal.
Místní se domnívají, že švábi se v obci rozšířili kvůli skládce plastového odpadu. Ten na soukromý pozemek v areálu bývalého cukrovaru začala loni na podzim svážet firma ETW, která se specializuje na recyklaci plastového odpadu.
Odpad v Lenešicích je zabalen do velkých balíků. Kamiony je sem navážely do března. Pozemek je oplocen a hlídán. „Firma nám sdělila, že jde o surovinu, kterou budou dál zpracovávat. Pro ně to surovina možná je, my to ale považujeme za odpad ze žlutých popelnic. Co jsem viděl, jsou tam třeba i plechovky nebo papíry. Podle územního plánu to tam nemá co dělat,“ řekl starosta.
Zástupce firmy ETW na dotaz iDNES.cz uvedl, že se vedení společnosti vyjádří příští týden, kdy skončí celozávodní dovolená.
Zda se obtížný hmyz šíří právě odsud, hygienici přímo nepotvrdili. „Příčiny rozšíření hmyzu v obci mohou být různé, ale obvykle jsou spojeny s příznivými podmínkami pro rozmnožování a přežívání hmyzu a s nedostatečnou regulací jeho populace. Může se jednat o zvýšený výskyt vhodné potravy, úkrytů nebo o změny v prostředí, které hmyzu vyhovují,“ uvedla Eva Patrasová, ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice.
Ovšem mezi balíky se švábi našli. „V lokalitě skladovací plochy budou probíhat dezinsekční zásahy dle pokynů odborně způsobilé firmy minimálně dvakrát měsíčně do doby omezení výskytu na nejnižší možnou míru,“ doplnila Patrasová.
Podle informací starosty tam už jeden postřik účinnou chemickou látkou proběhl. Byl by ovšem radši, kdyby balíky s odpadem z obce co nejdříve zmizely.
Pokuta až 25 milionů korun
Přítomnost plastového odpadu šetřila v minulých týdnech policie, a to kvůli podezření na neoprávněné nakládání s odpady. Spáchání trestného činu kriminalisté nezjistili.
Firmě ovšem hrozí vysoká pokuta. Podle ČIŽP společnost na pozemku uložila různé druhy plastového odpadu v množství kolem čtyř tisíc tun, ačkoli k tomu pozemek nebyl schválený.
„ČIŽP zahájila se společností ETW přestupkové řízení, kde jí hrozí pokuta až 25 milionů korun,“ uvedla Kateřina Berková, zástupkyně tiskové mluvčí ČIŽP s tím, že firma musí co nejdříve přijmout taková opatření, která zabrání množení hmyzu. Inspekce také chce, aby firma veškerý plastový odpad odvezla.