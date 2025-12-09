Poslední kamion opustil Lenešice podle tiskové mluvčí společnosti ETW Andrey Řezníčkové minulý týden v pátek odpoledne. „Tím jsme v této lokalitě s konečnou platností ukončili naše působení,“ uvedla pro server iDNES.cz.
„Ano, je to tak, pozemek je vyklizený. Jsme rádi, že je odpad definitivně pryč,“ potvrdil starosta Lenešic Zdeněk Plaček (Lenešice 2030).
Na soukromý, oplocený a hlídaný pozemek v areálu bývalého cukrovaru začala firma plasty navážet loni na podzim. Postupně zde složila zhruba čtyři tisíce tun. Směs, kterou tvořily plastové lahve, sáčky, různé další igelity a odpadky zřejmě z domácností, byla zabalena do velkých balíků.
Firma tvrdila, že jde o materiál, který je určen k recyklaci a k dalšímu využití. Přesto se to místním nelíbilo a případem se začala zabývat Česká inspekce životního prostředí (ČIZP).
Inspektoři nakonec konstatovali, že jde o plastový odpad, který je složený na pozemku, jenž není k nakládání s odpady určen. Firmě v přestupkovém řízení hrozila až 25milionová sankce. Inspekce už řízení uzavřela.
„Přestupkové řízení týkající se nakládání s plastovými odpady na pozemku, který k tomu nebyl určený, vyústilo v uložení zatím nepravomocné pokuty ve výši jeden milion korun,“ informovala iDNES.cz tisková mluvčí ČIZP Miriam Loužecká.
Společnost má možnost se proti pokutě odvolat, a to k ministerstvu životního prostředí. Zda to udělá, nesdělila. „V současné době je to předmětem našeho interního řízení. Momentálně se nebudeme k věci dále vyjadřovat,“ uvedla Řezníčková.
Nemusí to být jediná sankce. ČIZP společnost prošetřuje také kvůli nedodržení termínu odvozu odpadu. Inspekce totiž firmě uložila odvoz do konce září. Promeškání termínu firma zdůvodnila náročnou logistikou. Podle mluvčí Loužecké nebylo šetření dosud ukončeno. V případě vedení přestupkového řízení hrozí společnosti další pokuta až do výše 25 milionů korun.
Inspektoři se také zaměřili na výrobní areál společnosti ve středočeské obci Nelahozeves. Právě sem byly plasty postupně převezeny. Závěry kontroly inspekce prozatím nesdělila.
Obyvatelé Lenešic a vedení obce odpadu přičítali problém se šváby, kteří v letních měsících zamořili blízké okolí areálu. Lidé si stěžovali, že mají obtížný hmyz v domovech. Starosta uvedl, že obec za dezinsekční opatření zaplatila kolem 350 tisíc korun, opakovaně musela provést plošné deratizace okolí.
Spojení se šváby společnost odmítá. „Šváby jsme do Lenešic nedovezli, byli zde už před naším příjezdem,“ uvedl už dříve v rozhovoru pro iDNES.cz finanční ředitel ETW David Průdek s tím, že to má podložené i odborným posudkem. Firma naopak ukázala na ruiny někdejšího cukrovaru, který patří obci. Starosta to odmítl a uvedl, že dřív problém se šváby obec neměla.
7. srpna 2025