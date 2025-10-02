Skládka, z níž se podle místních šíří švábi, mizí pomalu. Firmě hrozí další pokuta

Miroslava Strnadová
  16:42aktualizováno  16:42
Termín už vypršel, ale odpad v Lenešicích na Lounsku stále je. Všechny balíky s plastovým odpadem na nelegální skládce, ze které se podle místních do obce rozšířili švábi, měly zmizet do 30. září. Majitel termín pro odvoz nedodržel. Nyní mu hrozí vysoká pokuta.
„Každý pracovní den kamiony odpad odváží, nicméně tam pořád je. Odhaduji, že dosud odvezli tak polovinu. Když vydrží stávající tempo, mohl by být veškerý odpad pryč na konci října, možná začátkem listopadu,“ popsal starosta Lenešic Zdeněk Plaček (Lenešice 2030).

Plastový odpad na soukromý, oplocený a hlídaný pozemek v areálu bývalého cukrovaru začala loni na podzim navážet firma ETW, která se specializuje na recyklaci plastového odpadu. Postupně zde složila čtyři tisíce tun. Směs, kterou tvoří plastové lahve, sáčky, různé další igelity a odpadky zřejmě z domácností, je zabalena do velkých balíků.

Lezou nám po těle. Obec zaplavili švábi, místní viní nelegální skládku odpadu

Místní se proti ukládání odpadu v obci ozvali. Skládku tak začala řešit Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Ta firmě nařídila odvoz veškerého navezeného materiálu před několika týdny. Inspektoři totiž zjistili, že je složen na pozemku, který k nakládání s odpady nebyl určen. Za to firmě v přestupkovém řízení, které dosud nebylo ukončeno, hrozí až 25milionová pokuta.

Další sankce firmě hrozí za nedodržení termínu pro odvoz. „Odpady měly být převezeny do legálního zařízení určeného pro nakládání s tímto druhem odpadu do 30. září,“ upozornila tisková mluvčí ČIŽP Miriam Loužecká.

Jelikož lhůta pro splnění už vypršela, inspekce provede v Lenešicích kontrolu stavu skládky. „Přesný termín nebudeme sdělovat, bude to ale v řádu několika dnů,“ uvedla Loužecká. Doplnila, že v případě nesplnění podmínek může inspekce zahájit další přestupkové řízení za trvající delikt a podle zákona o odpadech uložit další pokutu až do výše 25 milionů korun.

7. srpna 2025

Společnost ETW se k celé věci dosud nevyjádřila, a to ani po opakovaných dotazech. „Nekomunikují ani s námi,“ uvedl starosta Plaček.

Lenešičtí se domnívají, že z nelegální skládky se do obce rozšířili švábi. Obtížný hmyz se rozlezl do provozů firem a domácností kolem areálu cukrovaru. Obecní úřad v Lenešicích zajistil plošnou dezinsekci blízkých ulic a obecních pozemků. S hmyzem bojují i samotní obyvatelé, kteří opakovaně používají různé chemické prostředky. „Problém se šváby se nyní zklidňuje, hodně tomu pomáhá i chladné počasí,“ uvedl Plaček.

Místní doufají, že s odstraněním nelegální skládky se definitivně zbaví i švábů. „Rozdali jsme monitorovací pastičky do zhruba 150 domácností. Po třech týdnech je vyhodnotíme a na základě doporučení deratizátora budeme postupovat dál,“ popsal Plaček.

Válka se šváby. Vesnice dál čelí náporu hmyzu, lidé se spojili a sdílejí rady

Starosta uvedl, že obec za dezinsekční opatření zaplatila přes 250 tisíc korun. Vedení obce nyní hledá cesty, jak vynaložené náklady po firmě vymoci. Radnice by ale musela prokázat, že švábi se skutečně šířili do obce právě ze skládky. Přímo na skládce mezi balíky se švábi našli. Krajská hygienická stanice firmě nařídila, aby pozemek s odpadem zajistila pravidelnou dezinsekcí.

Odpad firma odváží do svého areálu ve středočeské obci Nelahozeves. Místní na sociální síti vyjadřují obavy, že se u nich švábi také objeví. Obec vydala písemné vyjádření, ve kterém konstatuje, že situaci sleduje, a pokud by došlo k ohrožení zdraví, zhoršení kvality života či k porušení zákona, bude obec jednat. „Celou situaci obec průběžně sleduje a je v kontaktu s příslušnými státními institucemi oprávněnými ke kontrole,“ uvádí v prohlášení vedení Nelahozevsi.









