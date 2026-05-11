Les u Košťan a Pastvin u Moldavy prošel rozsáhlou obnovou

Rozsáhlou obnovu má za sebou les v katastru Košťan a Pastvin u Moldavy na Teplicku.
Stromy na ploše 3,35 hektaru poškodil v lednu 2022 těžký mokrý sníh. Zlomil nebo nalomil jejich větve a vrcholy, další vyvrátil či deformoval.
Obnovu porostu provedly Lesy ČR. Práce trvaly rok a půl, projekt vyšel na 1,187 milionu korun. Část nákladů pokryl příspěvek od Evropské unie ve výši téměř 400 tisíc korun.
„Na ploše teď roste řada dřevin, například buky, javory, jedle, jeřáby i smrky. Před zvěří chrání část nového lesa oplocenky, stromky bez oplocení jsme ošetřili repelenty proti zvěři. Vysadili jsme jich 17 600,“ uvedl Aleš Kilb, lesní správce z nedalekého Litvínova.