Liběšice a Želenice zvou v sobotu na oslavy

Obec Liběšice a osada Želenice zvou v sobotu 19. září na oslavu. V rámci dne obce a osady, který proběhne od 14 do 22.30 hodin na stadionu v Želenicích, budou připraveny ukázky řezbářství, výroby figurek z kukuřičného šustí, košíkářství, skleněných vitráží, slaměných ozdob, keramiky či ošatek ze slámy.
Své výrobky přiveze také mistr uzenář a půjde je samozřejmě ochutnat.
Zakoupit půjde také regionální sýry, česnek, jablka, mošty, koření, cukrovinky, háčkované hračky, míchané nápoje, trdelník či skopový guláš.
K tanci a poslechu zahrají skupiny Basic a Alfa Music.
Děti se mohou těšit na kolotoče, jízdu na koních, malování na obličej nebo tvořivé dílničky, v nichž si vyzkoušejí zdobení perníčků, malování polštářků, výrobu keramiky i kreslit portréty.
Vstupné se neplatí.