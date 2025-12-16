Mince od 113 dárců i prezident. Jeřáb vrátil do věže zámku časovou schránku

Autor: ČTK, iDNES.cz
  14:52aktualizováno  14:52
Do makovice vodárenské věže na zámku v Libochovicích na Litoměřicku se vrátila pomocí jeřábu a řemeslníků schránka s historickými i novými dokumenty, mincemi a fotografiemi. Tím končí první a druhá etapa opravy střech zámku přestavěného do raně barokní podoby. Kastelánka Michaela Prokopová do původní schránky vložila také stříbrnou pamětní minci, na kterou uspořádal zámek sbírku společně se skauty.
Kastelánka zámku Libochovice Michaela Prokopová ukazuje líc pamětní mince,...

Kastelánka zámku Libochovice Michaela Prokopová ukazuje líc pamětní mince, kterou vložili do pamětní schránky v makovici vodárenské věže zámku. (16. prosince 2025) | foto: ČTK

Dělníci usazují makovici vodárenské věže zámku Libochovice, do které uložili...
Dělníci nakládají makovici vodárenské věže zámku Libochovice, do níž před jejím...
Zámek Libochovice, na kterém uložili pamětní schránku do makovice vodárenské...
Část dokumentů, které spolu s dalšími předměty uložili do pamětní schránky v...
Přes 50 let interiéry zámku, který si vedle turistů oblíbili také filmaři, chránila provizorní plechová střecha. Po schválení stamilionové dotace správcem, Národním památkovým ústavem, začala v roce 2023 rozsáhlá rekonstrukce. Báň vodárenské věže v areálu otevřeli v říjnu 2024 po 224 letech. Schránka obsahovala archiválie z let 1690 a 1801. Byly to historické listiny, mince a drobné předměty.

Originály listin uložili památkáři do Státního oblastního archivu v Litoměřicích. Do schránky vrátili jejich kopie společně s vyčištěnými originály mincí. Předměty doplnil kompletní dokument o historii zámku za poslední dvě století, fotografie, oběžné mince České republiky z roku 2025, arch poštovních známek s prezidentem Petrem Pavlem, také jeden původní hřeb a jeden nově použitý při opravách střech a nakonec klíč.

„Nikdo neví, ke kterým zámeckým dveřím patří, bude to takový rébus pro budoucí generace,“ uvedla Prokopová.

Výrazným symbolem nové schránky je stříbrná pamětní mince, na jejíž vznik přispělo 113 dárců z města i okolí. Poslali 54 tisíc korun a 10 tisíc přidalo město. Mince je od úterý v makovici společně se jmény dárců. Podle kastelánky to má být svědectví o podpoře a sounáležitosti místní komunity.

Střechu zámku po chybě hraběte vyměnili, plechy sloužily 53 let místo dvou

Řemeslníci i lešení do konce roku ze zámku zmizí. Vrátí se někdy v roce příštím. Hotová je oprava na dvou křídlech. Po výběru zhotovitele bude v příštím roce pokračovat oprava střech na dalších křídlech zámku a zakázka zahrne také rekonstrukci cenného Saturnova sálu, který byl nyní pro návštěvníky uzavřen.

Stejně jako doposud se bude pracovat pouze za omezení provozu, turisté se na zámek dostanou. „Předpoklad je, že oprava opět potrvá 24 měsíců od předání staveniště. V Saturnově sálu vznikne nové zázemí pro návštěvníky, jeho kulturně-společenské využití se tím rozšíří,“ uvedl ředitel Územní památkové správy NPÚ v Ústí nad Labem Petr Hrubý.

Libochovice věří, že po dokončení opravy zámku bude ve městě na Ohři přibývat turistů. „Historicky město se zámkem úzce souvisí, šlechtické rody spravovaly celé území. Teď je správa na zvolených zastupitelích, ale jsme pupeční šňůrou spojeni se zámkem. Stejně jako jsme nedávno podpořili opravu kostelních zvonů, nyní jsme přispěli na minci,“ uvedl starosta Miroslav Zůna (nez.).

Právě zámek Libochovice, Ploskovice a zřícenina hradu Házmburk patří podle Hrubého mezi nejnavštěvovanější památky ve správě NPÚ v Ústeckém kraji.

