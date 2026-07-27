„Chceme, aby měli obyvatelé možnost je využít třeba při cestě ke Kamencovému jezeru, do zooparku nebo do zaměstnání. Auto mohou nechat doma,“ uvedl primátor Milan Märc (Nový Sever). Prvních patnáct minut užívání kola by město lidem dotovalo.
Kdy začne služba fungovat, není v tuto chvíli jasné. Provozovatele sdílených kol bude magistrát teprve hledat. Podle vedení města by to mohlo být v druhé polovině léta.
V předchozích několika letech v Chomutově fungovaly sdílené koloběžky. Část veřejnosti jejich provoz kritizovala, protože jezdci porušovali dopravní pravidla. Problémy byly i s odkládáním koloběžek mimo vybrané parkovací plochy. Firma před časem oznámila, že podnikání ve městě končí.