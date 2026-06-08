Lidé chtějí prověřit lékaře odsouzeného v Ústí nad Labem za zneužití fotek dívek

Občané vytvořili petici, v níž požadují přezkoumání způsobilosti ústeckého ortodontisty k výkonu funkce. Ústecký okresní soud uložil lékaři podmínku kvůli zneužívání fotografií dětských pacientek. Dnes zveřejněná petice je dostupná na webu portálu veřejné správy.
Petice vyjadřuje "vážné znepokojení" nad informacemi, které se odsouzeného lékaře týkají. "Jsme přesvědčeni, že výkon zdravotnického povolání musí být založen nejen na odbornosti, ale také na vysokém morálním standardu, respektu k důstojnosti pacientů, ochraně jejich soukromí a bezvýhradném dodržování profesní etiky," uvádí petice. Pokud byly fotografie pacientů, zejména nezletilých osob, pořízené za účelem poskytování zdravotní péče využity způsobem nesouvisejícím s léčbou, považují petenti takové jednání za zásadní porušení důvěry mezi pacientem a lékařem a za jednání neslučitelné s posláním zdravotnického pracovníka.
Petice žádá Českou stomatologickou komoru, ministerstvo zdravotnictví, Úřad pro ochranu osobních údajů a další příslušné orgány, aby důsledně posoudily, zda odsouzený lékař nadále splňuje profesní, etické a morální předpoklady pro výkon povolání zubního lékaře a ortodontisty, a aby využily všechny zákonné prostředky k ochraně současných i budoucích pacientů.
Na případ upozornila televize CNN Prima News zubař dosazoval pomocí umělé inteligence obličeje svých nezletilých pacientek na snímky dětské pornografie. A to z fotek, které pořizoval přímo u stěn své ordinace. Třem desítkám z dotčených dívek přitom ještě nebylo ani 15 let. Za čin odešel od Okresního soudu v Ústím nad Labem s podmínkou. Podle odsouzeného i státního zastupitelství šlo pouze o "klukovinu".