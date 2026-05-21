Lidé mohou napsáním dopisu potěšit seniory

Autor: pak
  4:59
Zmírnit osamělost starších lidí a podpořit mezigenerační vztahy se snaží dobročinný projekt Diakonie Českobratrské církve evangelické nazvaný Psaní od srdce. Nedávno zahájený čtvrtý ročník projektu se snaží propojovat seniory s veřejností prostřednictvím ručně psaných dopisů.

„Lidé, kteří by se chtěli zapojit si na stránce psaniodsrdce.cz, mohou podle místa a vytipovaného zařízení najít konkrétního seniora, kterému chtějí dopis poslat. Vybírat je možné nejen ze zřízení Diakonie, ale ze všech zapojených poskytovatelů služeb seniorům, kterých je například v Ústeckém kraji 23,“ říká Jana Birkášová ze střediska Diakonie v Krabčicích na Litoměřicku.

Zájemci mohou konkrétnímu seniorovi ručně napsat dopis, který by měl by obsahovat sdělení vyjadřující podporu. Pro adresáta může mít taková forma i obsah zásadní význam. Dopisy pak sociální pracovníci doručí do domovů pro seniory i osaměle žijícím lidem v domácím prostředí.

„Pokud by si lidé chtěli se seniorem dopisovat i dále, mohou uvést i svou zpětnou adresu, aby vzájemná korespondence mohla pokračovat. Někdy se stává, že se lidé díky dopisům spřátelí a osamělí senioři jsou pak velice vděční za návštěvy,“ doplňuje Birkášová.

Do předchozích ročníků se zapojily tisíce dobrovolníků a stovky sociálních služeb po celé republice. Kromě ručně psaného dopisu mohou lidé projekt podpořit i finančně.

„Senioři častěji zažívají samotu a ubývají jim sociální kontakty. Přitom mají mnoho zkušeností i zážitků a často také aktivní zájem o své okolí. Projekt Psaní od srdce jim nabízí příležitost navázat nové vztahy,“ připomíná mluvčí Diakonie Dalibor Hála.

21. května 2026  4:59

