Zájemci si mohou prostřednictvím aplikace Štěbus, na telefonním čísle 720 886 237 či ve štětském infocentru objednat autobusovou dopravu z a do vybraných lokalit ve městě a také po blízkých obcích.
Autobus jezdí ve všední dny od 9 do 23 hodin a o víkendech od 5 do 7 a od 17 do 19 hodin. Plné jízdné činí 30 korun, snížené pro studenty či děti 20 korun. Zaplatit se dá v aplikaci či hotově u řidiče.
Podrobné informace včetně odkazů pro stažení aplikace jsou k dispozici na webových stránkách a také na sociálních sítích Štětí.