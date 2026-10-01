Lidé v Rumburku demonstrovali proti zrušení dětského oddělení nemocnice

Lidé dnes v Rumburku demonstrovali proti plánovanému zrušení dětského lůžkového oddělení a jednotky intenzivní péče (JIP) v místní nemocnici. Požadují jejich zachování a mimo jiné nezávislé prověření dopadů plánované změny na děti, rodiny, záchrannou službu a okolní nemocnice. Na Lužickém náměstí se sešlo několik set protestujících. Petici za zachování lůžkové zdravotní péče podle pořadatelů podepsalo k dnešku zhruba 700 lidí.
Krajská zdravotní (KZ) plánuje od 1. ledna 2027 převést dětská lůžka a JIP z Rumburku do Děčína. Jako hlavní důvod uvádí personální situaci, protože z rumburské nemocnice odchází klíčový lékař a podle KZ není možné zajistit dostatečný počet zdravotníků. V Rumburku mají naopak zůstat mimo jiné chirurgická ambulance a lůžka, interna, léčebna dlouhodobě nemocných a další péče.
Demonstraci svolal místní obyvatel Martin Horák, který je zároveň autorem petice. "Dnešní demonstraci jsme svolali z důvodu, že je omezená zdravotní péče v našem výběžku," řekl. Účastníci protestu kritizovali především plánované převedení dětské lůžkové péče do Děčína. Obávají se toho, že děti ze Šluknovského výběžku budou muset za péčí dojíždět výrazně dál a že delší převozy zatíží záchrannou službu.
Petice kromě zachování dětského oddělení a JIP požaduje také konkrétní plán zachování základní lůžkové péče v Rumburku a nezávislé prověření investic Ústeckého kraje a Krajské zdravotní do nemocnice od jejího převzetí. Pokud by se při prověřování prokázala pochybení odpovědných lidí či institucí, žádají její autoři vyvození odpovídajících důsledků.
Rumburská nemocnice je spádová pro 55.000 obyvatel výběžku. Do nemocnice v Děčíně může z některých míst Šluknovského výběžku cesta trvat hodinu. Rumburská nemocnice je součástí Krajské zdravotní od roku 2021. V minulosti se opakovaně řešila její ekonomická situace a další podoba zdravotní péče v regionu.
Krajská zdravotní, která je společností Ústeckého kraje, je jedním z největších poskytovatelů zdravotní péče v ČR, zaměstnává přes 9000 pracovníků. Spravuje nemocnice v Rumburku, Děčíně, Ústí nad Labem, Mostě, Chomutově a Litoměřicích, v nichž je zhruba 4000 lůžek.