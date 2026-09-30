Lidé vyberou, jaké návrhy z participativního rozpočtu Teplice uskuteční

V Teplicích začalo hlasování o návrzích obyvatel města, které radnice uskuteční v rámci prvního ročníku participativního rozpočtu. Přišlo celkem 35 nápadů, ke kterým pak odborníci dali své vyjádření ohledně možného provedení. Vybrány budou tři projekty s největší podporou, na každý může město dát 750.000 korun. Informovala o tom radnice na webu.
Návrhy mohli lidé podávat prostřednictvím webu mojeteplice.cz?, který město připravilo speciálně pro participativní rozpočet. Každý návrh měl obsahovat stručný popis a také ilustrační fotografii nebo nákres. Vedle webového formuláře mohli lidé své nápady posílat také e-mailem nebo je podat osobně na podatelně magistrátu. Součástí procesu bylo veřejné setkání se studenty i občany, kde měli možnost diskutovat ohledně nápadů s vedením města a městským architektem Martinem Klodou.
Hlasovat mohou občané s trvalým bydlištěm v Teplicích, kterým je 18 a více let, až do konce října. Každý má k dispozici tři hlasy. Jednomu návrhu lze dát nejvýše jeden hlas. V listopadu začne realizace. Odborníci jednotlivé návrhy posoudili a označili, zda je možné je naplnit. Některé se shodují s nápady, které má město už v investičním plánu, nebo je v mezidobí uskutečnilo.
Hlas mohou dát lidé například návrhu na vytvoření psího parku na Nové Vsi, nápadu vytvořit dřevěné sochy nebo pítko na Benešově náměstí, návrhu na vznik dětského vodního hřiště či umístění cykloboxů poblíž vlakového nádraží. Podmínky participativního rozpočtu nesplnil třeba návrh na koupi sněžného děla pro úpravu běžeckých stop, protože se to netýká přímo katastru města.