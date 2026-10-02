Lidé z Děčína v participativním rozpočtu vybrali úpravy lesů a Pohádkový les

V Děčíně vzniknou nové možnosti pro trávení volného času v přírodě a pokračovat bude rozšiřování Pohádkového lesa. Obyvatelé města v participativním rozpočtu Tvoříme Děčín vybrali tři projekty, které chtějí ve městě zrealizovat. Nejvíce hlasů získal návrh na úpravy oblastí Bažantnice, Kvádrberk a Chmelník, následovaný projektem zaměřeným na pohyb a odpočinek v děčínských lesích. Třetí skončila další etapa Pohádkového lesa. ČTK o tom dnes informoval mluvčí města Děčín Luděk Stínil.
Projekt "Příroda blíž lidem - Bažantnice, Kvádrberk a Chmelník" získal 498 hlasů. Druhý návrh "Děčínské lesy pro pohyb i odpočinek - Kvádrberk a další" podpořilo 403 lidí. Pro třetí projekt "Nová dobrodružství v Pohádkovém lese - pokračovací etapa" hlasovalo 339 obyvatel. Předpokládané náklady každého z projektů jsou 750.000 korun.
Podrobnosti o tom, jaké konkrétní úpravy jednotlivé projekty přinesou, město zatím neuvedlo. Jejich uskutečnění musí totiž získat souhlas rady města. Peníze z participativního rozpočtu se mají rozdělovat podle výsledného pořadí návrhů až do vyčerpání vyčleněných peněz, uvedl náměstek primátora pro rozvoj a IT Ondřej Smíšek.
Do letošního ročníku Tvoříme Děčín bylo původně přihlášeno 31 návrhů. Po posouzení technické a finanční proveditelnosti magistrátem postoupilo do veřejného hlasování 15 projektů. Do hlasování, které skončilo 30. září, se zapojilo 806 obyvatel. Hlasující mohli návrhy podpořit kladnými i zápornými hlasy. Výsledné pořadí vzniklo jejich vzájemným započtením.
Na letošní vítězné projekty je vyčleněno celkem 2,25 milionu korun. Participativní rozpočet funguje v Děčíně od roku 2018. V minulosti díky němu vznikl například obnovený lesopark Bažantnice nebo Pohádkový les.