Lídr Pirátů Vít Rous chce Ústecký kraj probudit po letech zanedbávání.

Jeho kariéra je pevně spjata s ochranou přírodních zdrojů a udržitelným rozvojem. Vystudoval Inženýrskou ekologii na České zemědělské univerzitě v Praze se specializací na revitalizace vodních toků a rekultivace krajiny po těžbě.

Snad nejčastějším slovem, které od Pirátů před volbami přichází, je budoucnost. Podle lídra Víta Rouse pak současná vláda kraje byla pouhá udržovací správa bez posunu kupředu, na které ještě k tomu ulpěly kauzy a podezření z korupčního jednání, a to především kauza Krajská zdravotní.

Začnu hned zostra. Tvrdíte, že chcete lepší budoucnost pro Ústecký kraj. Kdyby to bylo jednoduché, asi by to už někdo udělal, ne?

Nikdo neříká, že to je jednoduché. Takže ani tahle odpověď nebude jednoduchá. Neposlouchá se to dobře, ale Ústecký kraj je na dně kvality života v Česku. A my to tu máme hodně rádi, a vím, že většina lidí také. Je to proto, že jsme se tu narodili, žijeme tu, bydlíme tu, máme tu své rodiny.

Ale lidi z našeho kraje utíkají z nějakého důvodu. A to je nedostupnost služeb, i těch základních. Za posledních 15 let jsme ztratili asi 25 000 obyvatel, to jsou jedny Litoměřice. Není prostě možné, aby lidi neměli možnost sehnat doktora, není možné, aby nepřicházelo žádné řešení. Potřebujeme to zastavit, a to ne proto, abychom se plácali po zádech, že máme hodně obyvatel. Musíme to zastavit kvůli tomu, že tu brzo bude tím pádem ještě míň služeb a ještě nižší úroveň vzdělání, když mladí lidé po studiích zůstanou jinde.

Takže je potřeba to tu probudit a resuscitovat.

A jaký je ten recept na zlepšení?

Jednoznačně masivní investice do práce, která vytváří přidanou hodnotu, a do lidí celkově. Do vzdělání, zdravotnictví a infrastruktury. Česká republika nám musí vrátit to, že jsme ji léta nabíjeli a dál nabíjíme energií a že jí posíláme naše lidi, kteří pak zůstanou jinde. Potřebujeme Marshallův plán pro kraj a hodláme ho dostat z Česka i z Evropské Unie, aby se podporovaly prorůstové projekty.

Co jste pro tenhle svůj plán dělali poslední čtyři roky?

V kraji jsme byli v opozici. Tak nějak sami, vlastně, protože SPD si s ANO a ODS celkem notovala a STAN se mezitím rozpadl. No a i z opozice se nám povedlo kraji ušetřit významné prostředky a postrčit logické kroky v nakládání s krajským majetkem. K tomu jsme upozorňovali na stav Krajské zdravotní a další korupční kauzy. A samozřejmě jsme podpořili některé smysluplné projekty krajské vlády ANO, ODS a SPOJENCŮ. Byli jsme konstruktivní opozice a nemáme se za co stydět. Jsme teď připraveni to posunout a realizovat plány pro lepší budoucnost Ústeckého kraje.

Vít Rous je lídrem Pirátů a kandidátem na hejtmana Ústeckého kraje. Šest pirátských zastupitelů strávilo poslední čtyři roky v opozici a byli v ní hodně slyšet, především právě Vít Rous nebo Kateřina Stojanová, která kritizovala korupční kauzy a poměry v krajském zdravotnictví.

A jak zhodnotíte ty poslední čtyři roky krajské vlády po praktické stránce? Je něco, za co byste tu koalici tedy pochválil?

Chválil jsem za pokračování v dalším rozvoji Dopravní společnosti ústeckého kraje a obdobně u Krajské zdravotní, i když tam je to s velkou výhradou té korupční kauzy. Určitě je také dobře, že se začala více systematicky řešit sociální problematika a vzdělávání, což jsou naprosto klíčové oblasti pro náš kraj.

S kým budete, nebo naopak nebudete, po volbách spolupracovat?

Nebudeme určitě spolupracovat s SPD a KSČM a nebudeme spolupracovat se zloději a korupčníky. U ostatních subjektů je to asi otevřené k jednání.

Nejvíce aktuálním tématem jsou teď povodně. I v Ústeckém kraji stoupá hladina řek. Jak hodnotíte aktivitu kraje?

Po kraji dochází k preventivním opatřením, ať jde o zajišťování protipovodňových stěn a mechanismů na východní části kraje, nebo rušení akcí. Jsme poučeni z minulosti a tyhle organizační záležitosti fungují velmi dobře. Stejně tak jako manipulace na jednotlivých nádržích, stavba mobilních protipovodňových stěn a podobné aktivity. A to je samozřejmě velmi dobře, protože to zachraňuje životy.

Nicméně musíme si také říct, co budeme dělat dál - k tomu, abychom povodně a jejich následky zmírňovali, můžeme ale něco dělat průběžně. A to napravovat chyby napáchané v krajině, aby se voda vsákla co nejvíc do půdy a nespláchla naše domovy, majetek i nás.

Jako vodohospodář a projektant se přesně tomuhle profesně věnuju, to znamená přírodě blízkým protipovodňovým opatřením. Opravuji krajinu nejenom našeho kraje tak, aby svou funkci plnila.

Co bych ale hlavně v této chvíli vyzdvihl, je, že máme skvělý integrovaný záchranný systém. Moc děkuji všem, kteří pomáhají lidem a pracují teď pro nás v terénu. A doufám, že lidi budou v bezpečí.