Lídři děčínských kandidátek chtějí řešit hlavně parkování, ale i bezpečnost

V nadcházejícím volebním období by nové vedení města Děčína mělo podle lídrů kandidátek, které ČTK oslovila, například dokončit změnu systému parkování ve městě, oživit město, zlepšit péči o jeho majetek a zajistit bezpečnost občanů a pořádek v celém Děčíně. Dlouhodobým úkolem zůstane udržení mladých lidí v regionu, s čímž souvisí podpora dostupného bydlení a kvalitních pracovních příležitostí. Předpokladem k takovému rozvoji města je schválení územního plánu, shodují se oslovení kandidáti.
Volby se uskuteční 9. a 10. října. V Děčíně budou voliči vybírat z devíti kandidátek. Lídry vybraných kandidujících politických stran a hnutí oslovila ČTK v anketě. Odpovídali na tři otázky, odpovědi jsou řazeny abecedně podle příjmení lídrů.
1. Co považujete za hlavní úkol pro město v novém období a jak jej chcete dosáhnout? Budete ochoten kvůli tomu město zadlužit nebo jak získáte peníze?
2. S jakou stranou či koalicí budete ochotni po volbách spolupracovat, s jakou nikoliv?
3. Jak chcete podpořit rozvoj Děčína, aby ve městě vznikaly nové pracovní příležitosti a mladí lidé z něj neodcházeli?
Jiří Anděl, lídr hnutí ANO
1. Kromě strategických dlouhodobých záměrů uvedených níže je to zejména efektivní péče o rozsáhlý majetek města, rozvoj a obnova infrastruktury a služeb, podpora aktivit obyvatel města a zlepšení podmínek pro život. Město má konsolidované finance, nízké zadlužení a dobrý rating u bank, má tedy dobré předpoklady pro získání případných úvěrů. Potřebuje však zlepšit kladné saldo provozního financování, neboť provoz města je velmi drahý. Hotovostní rezervy byly vyčerpány v tomto volebním období – během čtyř let město proinvestovalo více než miliardu korun (i za pomoci dotací a úvěrů, nejen z vlastních zdrojů).
2. Koalice domlouváme až po volbách s těmi, kdo uspějí a máme či předpokládáme s nimi dobrou zkušenost v konstruktivní spolupráci.
3. Prvním předpokladem k dalšímu rozvoji města je schválení územního plánu, což se v tomto volebním období z procesních důvodů nepodařilo stihnout. Klíčovým úkolem ovšem je zasadit se o vznik nové rozvojové zóny na (doufáme) uvolněných plochách a objektech revitalizovaného kolejiště nádraží Děčín - východ, kde plánujeme na plochách přiléhajících k ulici Benešovská zónu výroby, na plochách přilehlých k ulici 17. listopadu a Krokova (včetně nevyužité historické nádražní budovy) vysokoškolský kampus s pracovišti výzkumu, vědy a vzdělávání (VŠ koleje, menza, výukové a přednáškové prostory, laboratoře, dílny, technologie a podobně) s návazností na stávající a nové zaměstnavatele v Děčíně. To je stěžejní úkol, na který ovšem město finančně nevystačí bez zásadní dotační výpomoci z vyšších rozpočtů i významných partnerů, o což systematicky usilujeme.
Jaroslav Foldyna, lídr SPD
1. Za zásadní považujeme oživení města. Podpoříme malé a střední podnikání. Chceme výrazným způsobem zpropagovat Děčín nejen v Drážďanech, Pirně a Bad Schandau, ale i u nás v ČR, a to například tím, že bychom na dálnici D8 z Německa zřídili poutače odkazující na naše hlavní turistická lákadla, jako je zámek Děčín, zoo apod. Investovali bychom do základních škol to, co na nás převedl stát a nepedagogické pracovníky finančně stabilizovali. Budeme usilovat o zobousměrnění Podmokelské ulice i o zlepšení komunikace s Ředitelstvím silnic a dálnic ohledně návaznosti oprav na silnicích procházejících městem s cílem plynulejší dopravy.
Otázka úvěrování města je závislá na konkrétní situaci a projektu. Pokud bude priorita města vázaná užitím fondů a vyplatí se kofinancování, budeme to zvažovat.
2. S jakoukoli koalicí, která myslí stejně jako my na rozvoj Děčína a zlepšení života Děčíňáků.
3. Udržet mladé lidi v Děčíně není jednoduchý úkol. Především půjde o možnost bydlení a bytové výstavby, což chceme ovlivnit urychlenou změnou územního plánu. Podpora vzdělávání a zvyšování standardů života je naše další priorita.
Martin Pošta, lídr uskupení Volba pro Děčín
1. Za hlavní úkol považuji zvýšit bezpečnost a především pocit bezpečí obyvatel Děčína. Chceme proto posílit pěší hlídky městské policie, modernizovat kamerový systém, přesunout K-centrum od Domu dětí a mládeže a pokračovat v dalších etapách revitalizace Podmokel včetně prostoru před hlavním nádražím. Vedle toho chceme dál modernizovat školy a školky, zlepšovat MHD, parkování, stav chodníků a komunikací a připravovat nábřeží a náplavku pro případ, že stát rozhodne o výstavbě plavebního stupně. Řada našich projektů je už připravena a má přiznané dotace. Chceme dál maximálně využívat dotační tituly a více zapojovat soukromý sektor. U strategických investic se nebráním ani rozumnému úvěrovému financování, pokud se městu ekonomicky vyplatí. Zadlužovat město kvůli běžnému každodennímu provozu ale nechci.
2. Chci především spojovat lidi, kteří mají zájem na rozvoji Děčína, jsou ochotni pro něj pracovat a přinášet vlastní nápady. Proto nechci před volbami kategoricky určovat, s kým budeme, nebo nebudeme jednat. Na dobrých projektech jsme připraveni spolupracovat se všemi demokratickými stranami zastoupenými v zastupitelstvu, což samozřejmě automaticky neznamená společnou koalici. Zásadní hodnotový problém bych měl se spoluprací s SPD.
3. Pokud chceme, aby mladí lidé v Děčíně zůstávali nebo se sem po studiích vraceli, potřebují tady najít práci, bydlení i kvalitní podmínky pro život. Proto chceme podporovat bytovou výstavbu, developerské projekty a rozvoj zóny Děčín-východ, která může přinést nové pracovní příležitosti. Zároveň chceme propojit děčínské školy s místními firmami, aby mladí získávali zkušenosti už během studia. Připravíme také stipendijní program pro začínající mediky a komunitní centrum, kde se budou mladí lidé moci potkávat, vzdělávat a rozvíjet vlastní projekty. Nechceme mladým říkat, že z Děčína nemají odcházet. Chceme jim dát důvod, aby se po studiích a získání zkušeností chtěli vrátit. Aby zde byla i další silná generace Děčíňáků.
Ondřej Smíšek - lídr uskupení Náš Děčín (Aliance pro budoucnost a Zdraví Sport Vzdělání)
1. Jedním z hlavních konkrétních úkolů příštího období je dokončit zásadní změnu systému parkování v Děčíně. S tím souvisí vybudování parkovacího domu na Kamenické ulici a zahájení přípravy dalšího parkovacího domu v centru Podmokel u hlavního nádraží s celkovou úpravou tohoto prostoru. Ještě důležitějším, ale dlouhodobějším strategickým cílem je pro nás rozvoj území východního nádraží. To je projekt, který přesahuje jedno i dvě volební období a může zásadně ovlivnit budoucí podobu a ekonomický rozvoj Děčína.
Takto velké investice samozřejmě není možné financovat pouze z běžného ročního rozpočtu města. Chceme proto kombinovat vlastní prostředky s dotačními tituly, evropskými a národními zdroji a dalšími finančními nástroji. Rozumného využití úvěrového financování se neobáváme, pokud bude určeno na smysluplné dlouhodobé investice. Město má investovat i pro další generace a je logické, že se na financování takových projektů budou podílet i budoucí rozpočty. Zadlužování kvůli běžnému provozu města bychom naopak za správné nepovažovali.
2. Je velmi předčasné rozdělovat koalice ještě předtím, než voliči rozdají karty. Určitou hranici ale máme. Nechceme spolupracovat s populistickými a extremistickými subjekty a za možné partnery považujeme demokratické strany a místní uskupení, se kterými se dokážeme shodnout na základním směřování Děčína. Jsme ale především silné lokální hnutí, a proto pro nás nebude rozhodující jen značka strany. Velmi důležité budou konkrétní osobnosti, které jednotliví partneři nabídnou, jejich kompetence a především ochota skutečně pracovat pro město. Komunální politika je podle nás mnohem více o lidech a schopnosti společně něco udělat než o celostátních politických sporech.
3. Udržet v Děčíně mladé a vzdělané lidi a vytvářet kvalitnější pracovní příležitosti považujeme za jeden z nejdůležitějších dlouhodobých úkolů města. Nestačí k tomu jeden projekt. Jedním z nich je vytvoření nového prostoru pro ekonomický rozvoj, především v oblasti východního nádraží. Další je podpora školství a další rozvoj vysokoškolského vzdělávání v Děčíně. A v neposlední řadě je aktivní práce s novými investory a vytváření podmínek pro firmy, které přinesou pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou. Současně ale platí, že mladí lidé nezůstávají ve městě jen kvůli práci. Děčín musí být také příjemným místem pro život – s dostupným bydlením, kvalitními školami, veřejným prostorem, kulturou, sportem a fungující dopravou. Právě kombinace pracovních příležitostí a kvality života podle nás rozhodne o tom, zda bude Děčín městem, ze kterého mladí odcházejí, nebo městem, do kterého se po studiích budou chtít vracet. Na všech těchto hlavních směrech už dnes pracujeme. Nejde tedy jen o předvolební sliby, ale o projekty a kroky, které chceme v příštím období dále rozvíjet a dotahovat.
Narcis Tomášek, lídr ODS - do stanoveného termínu nedodal odpovědi
Petr Zdobinský, lídr Hlasu Děčína (Piráti a Hlas regionů)
1. Hlavním úkolem je návrat k odpovědné správě města. Cílem je zlepšení péče o majetek, bezpečnost a pořádek v celém Děčíně. Během prvního roku zveřejníme pořadník oprav chodníků, silnic, mostů a budov s náklady, termíny. Občané budou mít kontrolu. Uvidí, co se opraví, kdy, za kolik. Hlídky městské policie musí být především v místech a časech, kde se lidé skutečně necítí bezpečně. Význam bude mít pocitová mapa. Ulice, parky a okolí kontejnerů musí být čisté. Bezpečnost a pořádek nejsou luxus, ale základní služby města
Děčín má přibližně 200 milionů korun dluhů. Trend zadlužování chceme zastavit. Úvěr připouštíme jen pro nezbytnou investici k předfinancování dotace. Po poskytnutí dotace bude dluh splacen. Peníze chceme získat omezením nehospodárných výdajů, lepším využíváním dotací a především tím, že město nebude odkládat údržbu, která se později mnohonásobně prodraží.
2. Jsme připraveni spolupracovat s každým zastupitelem, který bude ochoten podpořit odpovědné hospodaření, transparentní rozhodování, péči o městský majetek, bezpečnost a pořádek. Rozhodující pro nás nebude název strany, ale shoda na odpovědném hospodaření. Nebudeme podporovat spolupráci, která by znamenala pokračování nehospodárného pronajímání nemovitostí, nevýhodných prodejů i nakupování majetku, uzavírání nevýhodných smluv, nebo upřednostňování osobních a stranických zájmů před zájmy města.
3. Město nemůže vytvořit pracovní místa pouhým usnesením zastupitelstva, ale může pro jejich vznik připravit dobré podmínky. Může si dát závazek podnikání nepřekážet nadbytečnými zákazy a omezeními. Město by mělo lpět na zkracování harmonogramu stavebních prací v centru města, kde jsou omezovány obchody a provozovny služeb. Mladí lidé potřebují také dostupné bydlení, bezpečí a upravené prostředí a možnosti pro sport, kulturu a rodinný život. Stěžejní úkol města je schválit územní plán. Po jeho schválení pracovat na jeho změnách, aby vznikly plochy, na kterých je možné dostupné bydlení vytvořit.