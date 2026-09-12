Lídři uskupení kandidujících v Chomutově chtějí obnovit důvěru lidí v radnici

Nové vedení Chomutova, které vzejde z říjnových komunálních voleb, by mělo místním vrátit důvěru v to, že město dovede řešit jejich problémy. Shodují se na tom lídři kandidujících uskupení, které oslovila ČTK. Podle politiků má město potenciál, a chtějí se postarat o dostatek kulturního a sportovního vyžití pro místní. V Chomutově budou voliči vybírat z 11 kandidátek.
Lídry vybraných kandidujících politických stran a hnutí oslovila ČTK v anketě. Odpovídali na tři otázky, odpovědi jsou řazeny abecedně podle příjmení lídrů.
1. Co považujete za hlavní úkol pro město v novém období a jak jej chcete dosáhnout? Budete ochoten kvůli tomu město zadlužit nebo jak získáte peníze?
2. S jakou stranou či koalicí budete ochotni po volbách spolupracovat, s jakou nikoliv?
3. Jak chcete oživit Chomutov, aby v něm lidé chtěli trávit svůj volný čas?
Milan Märc, lídr uskupení Nový Sever
1. Hlavní úkoly ve městě jsou maličko odlišné v závislosti na určité čtvrti města, ale téměř vždy tvoří mozaiku, která do sebe zapadá. Jedná se o parkování, bezpečnost, dostupné bydlení, domy pro seniory a domy zvláštního určení, školství, sociální oblast, zdravotnictví, Lázně 21, kino Praha, historické centrum, kulturu, podpora sportu atd.
2. Nepůjdeme s uskupením Chomutov sobě, což je parta kolem SPD a také nepůjdeme s uskupeními, které je více či méně podporují.
3. Budeme pokračovat a rozšiřovat aktivity, které jsme již začaly v tomto období. Chceme podporovat lokální akce a aktivity, chceme podporovat místní podnikatele a živnostníky, chceme oživovat centrum našeho města nejen pro návštěvníky z jiných měst, ale i pro naše obyvatele.
Jan Rödling, uskupení JsmePRO! Chomutov, lídr (Zelení, Lidovci, Piráti, TOP 09)
1. Hlavní úkol je zlepšit lidem život ve městě. To znamená mít čisté ulice, levnou a rychlou MHD, opravené silnice, hodně zeleně, dobré parkování a dostatek kulturního a sportovního vyžití. Město nebudeme zadlužovat, potřeby lze pokrýt z běžných příjmů města a případně z úspor, které mohou jít do investic.
2. Spolupracovat budeme s tím, kdo chce stejně jako my Chomutov posunout vpřed. Spolupracovat nebudeme s extremisty - SPD a spol., komunisti.
3. Nabídneme lidem mix možností, jak volný čas trávit. Od zvelebení veřejného prostoru a městských budov přes širokou nabídku kulturních a sportovních akcí až po přímý finanční příspěvek dětem na kroužky.
Zdeněk Vaňkát, lídr uskupení Chomutov sobě (SPD, Motoristé, PRO)
1. Za nejdůležitější považuji vrátit lidem důvěru ve vedení města. Chomutov musí být řízen transparentně, bez klientelismu a jakéhokoliv podezření na korupci. Zároveň potřebujeme důležité projekty nejen plánovat, ale také skutečně realizovat. Rozumnému zadlužení na dlouhodobé a smysluplné investice se nebráním, ale každá koruna musí být vynaložena účelně a transparentně. Samozřejmostí je maximální využití dotací a dalších dostupných zdrojů.
2. Nechci dnes kreslit červené čáry. Jsem připraven jednat s každým, kdo bude respektovat výsledek voleb a bude chtít pracovat ve prospěch Chomutova. Rozhodující pro nás budou konkrétní lidé, program a důvěra. Osobní ani stranické války město nikam neposunou.
3. Nestačí mít opravené chodníky a náměstí. Město musí žít. Chci více kulturních a sportovních akcí, podporu místních klubů, spolků, restaurací a podnikatelů a hlavně více důvodů, proč vyrazit do centra. Chomutov má potenciál být městem, kde se dobře nejen bydlí, ale také žije. Naši lidé se musí cítit i ve svém městě bezpečně.
Radek Vyšín, lídr hnutí ANO
1. Hlavním úkolem je obnovit důvěru občanů v to, že město dokáže řešit jejich každodenní problémy a dát Chomutovu jasný směr. Lidé musí vědět, co město dělá, proč to dělá a kdy mohou očekávat výsledky. Chci začít konkrétními věcmi, které lidé řeší každý den – bezpečností, parkováním a komunikací města.
Posílíme městskou policii, připravíme konkrétní plán parkovaní zejména na sídlištích včetně výstavby parkovacích domů tam, kde to bude dávat smysl a nastavíme otevřenější komunikaci s občany.
Nechci, aby lidé na změnu čekali celé volební období. Musíme začít hned a výsledky musí být vidět. Cíl je jasný: aby Chomutov zase makal a byl městem, kde se dobře žije.
Každá investice musí mít jasný přínos pro Chomutov a město ji musí být schopné dlouhodobě financovat. Rozhodně nechci město zadlužovat za každou cenu.
Například u řešení parkování a výstavby parkovacích domů budeme nejprve hledat úspory v rozpočtu, maximálně využívat dostupné dotace a tam, kde to bude výhodné pro město, hledat i další možnosti financování. Pokud ale půjde o strategickou investici, která bude městu sloužit desítky let, jsem připraven jednat o rozumném využití úvěrového financování. Každá taková investice musí být finančně zodpovědná, transparentní a mít jasný přínos pro občany. Nejde o dluh pro dluh, ale o investici, která se lidem vrátí a skutečně jim zlepší život.
2. Jsme otevření jednat se všemi, kdo bude chtít pracovat pro Chomutov, ale žádné předem domluvené koalice nemáme. Komunální politika je podle mě především o lidech, a proto bude důležité i to, jací konkrétní lidé se za jednotlivé strany a uskupení dostanou do zastupitelstva. Pro případnou spolupráci pro nás bude rozhodující transparentnost, programová shoda a ochota skutečně pracovat ve prospěch města. Nechceme zákulisní dohody ani dělení funkcí předem. Chceme férovou spolupráci lidí, kterým jde o Chomutov. Město potřebuje především stabilitu, práci a výsledky, ne politické hry.
3. Chceme, aby Chomutov byl městem, kde to žije a kde lidé chtějí trávit svůj volný čas. To znamená nejen více kulturních, sportovních a komunitních akcí pro rodiny, mladé i seniory, ale také příjemný a upravený veřejný prostor.
Proto chci vytvořit nový Odbor správy sídlišť a veřejného prostoru, který se bude systematicky starat o to, jak naše sídliště, parky, ulice a další veřejná místa vypadají a fungují. Chci, aby se lidé ve svém okolí cítili dobře a aby měli důvod trávit čas venku, potkávat se a žít ve svém městě.
Chomutov má spoustu krásných míst s velkým potenciálem. Našim úkolem je tento potenciál využít a vrátit do města život. Nechceme, aby lidé za zážitky odjížděli jinam. Chceme, aby je našli i doma v Chomutově.