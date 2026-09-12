Lídři uskupení kandidujících v Teplicích chtějí řešit bezdomovectví

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Zajištění bezpečnosti, kvalitnějšího veřejného prostoru a vyřešení problematiky bezdomovectví zmiňují nejčastěji jako hlavní úkoly lídři teplických kandidátek pro komunální volby. Zjistila to ČTK dotazy na lídry kandidujících uskupení. V Teplicích budou voliči vybírat z devíti kandidátek.

Lídry vybraných kandidujících politických stran a hnutí oslovila ČTK v anketě. Odpovídali na tři otázky, odpovědi jsou řazeny abecedně podle příjmení lídrů.

1. Co považujete za hlavní úkol pro město v novém období a jak jej chcete dosáhnout? Budete ochoten kvůli tomu město zadlužit nebo jak získáte peníze?

2. S jakou stranou či koalicí budete ochotni po volbách spolupracovat, s jakou nikoliv?

3. Jakým způsobem by se podle vás měla řešit problematika bezdomovectví ve městě?

Hynek Hanza, lídr ODS

1. Naší prioritou jsou bezpečnost a další rozvoj Teplic. Město má především hájit zájmy lidí, kteří zde žijí, pracují, vychovávají své děti nebo podnikají a právem očekávají bezpečné a dobře fungující město. Chceme proto důsledněji řešit veřejný pořádek a bezdomovectví a zároveň pokračovat v modernizaci ulic a veřejného prostoru, řešit parkování, bydlení a vytvářet podmínky pro nové investice a pracovní příležitosti.

Byla to právě ODS, která v Teplicích nastavila odpovědné hospodaření a vytvořila městu silnou finanční rezervu pro budoucí investice. Nevidíme proto důvod Teplice zbytečně zadlužovat. Chceme využívat vlastní zdroje města, dotační prostředky a další externí financování. Úvěr bychom zvažovali pouze u strategické investice, pokud by to bylo pro město ekonomicky výhodné.

2. O budoucím vedení Teplic mají nejprve rozhodnout voliči, proto nechceme před volbami předjímat povolební koalice. Pro nás bude rozhodující programová shoda, zejména v otázkách bezpečnosti, odpovědného hospodaření a dalšího rozvoje Teplic. Vylučujeme spolupráci s extremistickými a nedemokratickými subjekty. O případné spolupráci s ostatními budeme jednat až na základě výsledku voleb a konkrétních programových podmínek.

3. Současný způsob řešení bezdomovectví v Teplicích nepovažujeme za úspěšný a chceme jej změnit. ANO má sociální oblast ve své gesci osmým rokem a je zřejmé, že dosavadní přístup problém nevyřešil. Nestačí bezdomovectví pouze spravovat a tolerovat jeho projevy ve veřejném prostoru. Sociální politika musí mít měřitelné výsledky a jejím cílem musí být návrat člověka k co nejsamostatnějšímu životu. Náš přístup je založen na jednoduchém principu "něco za něco" – pomoc, práci a cestu k bydlení pro ty, kteří chtějí spolupracovat, ale také důsledné vymáhání pravidel vůči těm, kteří pomoc odmítají a opakovaně narušují veřejný pořádek. Chceme jedno řízené centrum místo několika tolerovaných míst a jasná pravidla proti bivakování a zneužívání veřejného prostoru.

Specifickým problémem Teplic, na který dlouhodobě poukazujeme, je také jediná záchytka v Ústeckém kraji. Prosadíme proto systém návratové politiky pro lidi bez vazby na Teplice a budeme požadovat, aby kraj a ostatní obce převzaly svůj díl odpovědnosti i nákladů.

Tomáš Jarolím, lídr uskupení SPD a Trikolora

1. Máme před sebou dvě hlavní priority. První je vypořádat se s extrémním nárůstem bezdomovectví a důsledky negativních jevů, které jsou s ním v Teplicích spojeny. Druhou prioritou je nastartovat cestovní ruch a lázeňství jako opravdu významný zdroj příjmů a ekonomické prosperity města, regionu a jeho obyvatel. Teplice dodnes využívají potenciál, který v této oblasti mají, pouze minimálně. Pokud se nám podaří cestovní ruch a lázeňství skutečně nastartovat, může to znamenat další stovky milionů korun příjmů pro celý region a nová pracovní místa a příležitosti pro místní obyvatele. Proto považujeme zadlužování města v současné situaci za neefektivní cestu. Na druhou stranu vnímáme zásadní rozdíl mezi tím městské peníze investovat, a tím je pouze projíst. Smysluplná investice, která městu přinese další rozvoj, nové příjmy nebo zvýší kvalitu života jeho obyvatel, má podle nás úplně jinou hodnotu než zadlužování kvůli běžné spotřebě.

2. Jsme připraveni spolupracovat s každým, kdo bude mít rozumné návrhy, bude ochoten skutečně pracovat a bude chtít v Teplicích něco konkrétního vytvořit a změnit. Pro nás je rozhodující především to, co je dobré pro Teplice a jejich obyvatele.

3. Máme připravený koncepční a jednoznačný přístup – Strategii S–P–D: S = spravedlnost, spolupráce, solidarita; P = pravidla, povinnosti, pomoc; D = důslednost, dohled, disciplína. Náš program v zásadě navazuje na současný systém sociální pomoci, ale výrazně jej doplňuje o systém jasných pravidel, kontroly, restrikcí a důsledného postupu vůči těm, kteří pravidla opakovaně porušují a odmítají svou situaci řešit.

Petr Slavíček, lídr uskupení Volba pro Teplice (KDU-ČSL, Zelení a Piráti)

1. Hlavním úkolem v následujícím období bude další posilování bezpečnosti a čistoty ve městě. Pro zajištění čistoty a profesionální péče o zeleň chceme založit městské technické služby. Pokud jde o další nákladné projekty, naší prioritou bude obnova plovárny v Zámecké zahradě a také budování městského bytového fondu. Teplice se díky dostatečné finanční rezervě nemusí zadlužovat ani pro další projekty.

2. Preferujeme pokračování současné koalice, která má shodu na důležitých plánech pro město a spolupráce je bezproblémová. Určitě nechceme uzavírat spojenectví se stranami z okraje politického spektra.

3. Město má akční plán boje s bezdomovectvím, který je potřeba naplňovat - pokračování v projektu denního centra a noclehárny v Jateční ulici, zabydlování vhodných osob - program Housing First, prostupné pracovní pozice, revize a hledání jiných vhodných tolerovaných míst a další. Zároveň budeme pokračovat v důsledném vymáhání zákazu pití alkoholu a v postihování narušování veřejného pořádku nebo znečišťování veřejných prostranství.

Jiří Štábl, lídr hnutí ANO

1. Hlavní úkol je dotáhnout parkování, veřejný prostor, městský bytový fond a dostupné bydlení pro mladé rodiny. Parkovací dům v Alejní, příprava druhého u Aquacentra, parkování na sídlištích a u nemocnice. K tomu revitalizace veřejného prostoru a oživení bývalé plovárny v Zámecké zahradě. Investovat chceme z vlastních úspor a z dotací, národních i evropských.

2. To rozhodnou voliči - záleží na tom, jaký bude výsledný poměr mandátů jednotlivých stran. Pro mě je klíčové, aby partner dodržel slovo a dotáhl do konce projekty, díky kterým se tu lidem žije dobře. To se v současné koalici daří.

3. Lidí bez domova je tu dlouhodobě kolem stovky. Řešení stojí na Akčním plánu do roku 2030 - vychází ze strategie, která tu nikdy nebyla a podařilo se mi ji uvést do života. Zároveň tuhle problematiku řeším i s ministerstvy, protože se netýká jen Teplic, ale měst po celé republice.

Chceme dál rozšiřovat integrační pracovní místa přes Úřad práce a zapojovat lidi bez domova do úklidu města. Zapracujeme na hygienickém a denním zázemí a na projektu noclehárny. A pravidla budeme vymáhat dál. Rozšířili jsme protialkoholní vyhlášku a dali strážníkům konečně nástroj, jak tuhle část problematického chování ve městě řešit.

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