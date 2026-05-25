Lídry ANO v Ústeckém kraji budou současní primátoři a starostové, v Ústí Hrubý

Lídry hnutí ANO v okresních městech v Ústeckém kraji budou současní primátoři a starostové. V Ústí nad Labem to je manažer basketbalového klubu Sluneta Tomáš Hrubý, schválil krajský sněm. ČTK o tom dnes informoval krajský předseda ANO Jan Richter. Kandidátní listiny pro podzimní komunální volby musí ještě podpořit celostátní výbor, který se sejde v červnu, řekl ČTK předseda ústecké oblastní organizace Tomáš Vlach.
Svá místa by podle sněmu měli zkusit obhájit třeba teplický primátor Jiří Štábl nebo děčínský primátor Jiří Anděl. Anděl ČTK řekl, že má ambici se ve městě znovu ujmout vedení. Obhájit funkci by se měli pokusit i litoměřický starosta Radek Löwy a lounský starosta Milan Rychtařík.
V krajském městě zatím zaujímá čelo kandidátní listiny Hrubý. Současný primátor Petr Nedvědický (ANO) je ve funkci osm let. Jako jediný primátor v historii města byl do své funkce zvolen dvakrát. Oblastní hnutí má za to, že město dokázal především finančně stabilizovat. Opírá se například o to, že město v posledních letech hospodaří s vyrovnaným, či přebytkovým rozpočtem. Opozice nicméně dlouhodobě kritizuje opakované a stále vyšší převody peněz určených na investice z roku na rok. Vedení města kritizuje také část veřejnosti, která si stěžuje na rozbité silnice, chodníky, nepořádek či nedostatek parkovacích míst na sídlištích.
Chomutovská buňka ANO loni zanikla. Stalo se tak poté, co někdejší primátor Milan Petrilák (zvolen za ANO) rezignoval. Rezignaci primátora i radních zvolených za ANO požadovalo krajské vedení hnutí kvůli informacím o exprimátorově obchodu se stroji na respirátory. Petrilák, který byl ve funkci osm měsíců, tyto informace označoval za účelově zkreslené.
Do funkce Petrilák nastoupil v září 2024, když předchozího primátora zvoleného za ANO - Marka Hrabáče - obvinila policie v souvislosti s možným ovlivňováním veřejných zakázek. Hrabáčovi hrozí až 12 let vězení. Richter uvedl, že sněm schválil v Chomutově kandidátní listinu v čele s Radkem Vyšínem.
Ve druhém největším městě v kraji v Mostě postavilo hnutí kandidátní listinu v čele se současnou radní Janou Zudovou Falterovou. Před čtyřmi roky kandidovala do zastupitelstva z druhého místa.
O kandidátovi pro senátní volby na Děčínsku hnutí zatím nerozhodlo. V senátním obvodě číslo 6, který zahrnuje okresy Louny a Rakovník, je kandidát ze středních Čech.