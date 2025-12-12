Listí v děčínské zoologické zahradě pomáhaly shrabat stovky školáků

„Hrábě, lopaty a kolečka vzalo do ruky celkem 508 dětí. Přišly ve 25 skupinách ze sedmi institucí. Hrabaly listí, pomáhaly s jeho nakládáním a přispěly k tomu, aby areál zoo zůstal čistý, bezpečný a příjemný pro návštěvníky i zvířata,“ uvedla mluvčí děčínské zoo Alena Houšková.
Akce běžela zhruba od poloviny října a konec byl naplánovaný na závěr listopadu. Práce však skončily o něco dříve.
„Důvodem bylo sněžení, které zbytky listí pokrylo bílou vrstvou a zabránilo tak v pokračování brigády,“ dodala Houšková.