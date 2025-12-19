Investice za 42 miliard. Těžba lithia v Krušných horách je možná, ukázala studie

Těžbě lithia na Cínovci v Krušných horách a zpracovatelskému závodu v Prunéřově na Chomutovsku nebrání žádné technologické překážky, ukázala studie proveditelnosti. O realizaci rozhodnou akcionáři Geometu, kterými jsou Severočeské doly a australská EMH.

Celková investice je odhadována na více než 42 miliard korun, což by ji řadilo mezi tři největší investice do průmyslu v Česku v posledních letech. Kraji s vysokou nezaměstnaností by přinesla tisíce míst.

„Studie potvrdila, že na Cínovci je možné těžit 3,2 milionu tun rudy ročně, ze které se vyrobí přibližně 37 tisíc tun uhličitanu lithného bateriové kvality až pro 1,3 milionu elektrických vozidel,“ uvedl mluvčí Skupiny ČEZ Roman Gazdík.

Do konce roku Geomet odevzdá ministerstvu životního prostředí dokumentaci k posouzení vlivů na životní prostředí (tzv. EIA). Ústecký kraj teď odložil důležité rozhodnutí o vymezení koridoru pro technologické zařízení pro přepravu vytěžených hornin mezi areálem dolu Cínovec a překladištěm Dukla.

Plánovanou těžbu má na starosti společnost Geomet, v níž většinu vlastní Severočeské doly, člen skupiny ČEZ, zbylých 49 procent má australský holding EMH. Rudu s obsahem lithia chce získávat hlubinným způsobem. Vytěžený materiál se bude do Prunéřova přepravovat vlakem. Nakládat se bude v průmyslové zóně Dukla na Teplicku, kam ho transportuje z Cínovce dopravník.

Tisíce dobře placených pracovních míst

Těžba a závod na zpracování přinesou napřímo zhruba dva tisíce pracovních míst, další dva tisíce míst vznikne v navazujícím dodavatelském řetězci, uvedl ředitel Geometu Martin Pohlodek. V Ústeckém kraji je největší nezaměstnanost v zemi.

„Budoucí pracovníci budou nadstandardně ohodnoceni, což bude mít pozitivní přínos na ekonomiku celého ústeckého regionu. Zároveň může náš projekt přilákat další podnikatele,“ uvedl Pohlodek.

Těžbu lithia v minulosti zařadila Evropská komise mezi strategické projekty v nařízení o kritických surovinách. Jako ložisko strategického významu označila Cínovec v březnu také česká vláda. Lithium se považuje za kov budoucnosti, klíčové bude například v automobilovém průmyslu. V Česku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zásob - většina na Cínovci a malé množství ve Slavkovském lese. Ložisko na Cínovci je největší v Evropě.

Zpracovatelský závod s překladištěm na Dukle má stát zhruba 25 miliard korun. Samotný důl by měl vyjít přibližně na pět miliard korun. „Zbytek připadá na další potřebnou infrastrukturu a nepřímé náklady, jako je například zajištění pozemků,“ uvedl Gazdík. Stát poskytne až 8,8 miliardy Kč na závod v Prunéřově. Dotaci pro Geomet schválila na konci listopadu vláda v demisi Petra Fialy (ODS).

Obavy ze zhoršení kvality života

Plánovaná těžba, o níž se mluví řadu let, vyvolává na severu Čech stále řadu kontroverzních reakcí. Po odporu obyvatel proti plánu vybudovat zpracovatelský závod přímo v Krušných horách Geomet změnil lokalitu na areál bývalého hnědouhelného dolu Prunéřov.

V pondělí krajští zastupitelé měli na programu schválení aktualizace zásad územního rozvoje, která vymezuje plochy a koridory pro těžbu a zpracování lithia. Politici se dotazovali zástupce Geometu na ekonomický přínos celého záměru pro Ústecký kraj. Obavy mají místní nadále ze zhoršení kvality života, znečištění vod, hluku, prašnosti, dopadu na statut lázní a dopravu. Dotazy pošle kraj Geometu a poté teprve rozhodne.

„Předpokládaný celkový příjem do veřejných rozpočtů je 3,2 miliardy korun ročně,“ řekl Gazdík.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

