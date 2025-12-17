Těžba lithia v Krušných horách je stále nejasná. Podklady chybí, skepse roste

Lenka Dvořáková, ČTK
  9:22aktualizováno  9:22
Projekt těžby lithia v Krušných horách se v Ústeckém kraji řeší více než deset let a opakovaně se vrací na jednání zastupitelů, aniž by se dosud podařilo dospět ke konečnému rozhodnutí. Ani tentokrát se kraj neposunul dál. Jednání o dalším postupu nebylo možné kvůli chybějícím podkladům, hlavně takzvané studii proveditelnosti.

Průzkumný vrt v Cínovci | foto: Geomet

Ladislav Štěpánek, předseda rady jednatelů Geometu, která má lithium těžit, sdělil, že Geomet požádá do konce roku o vyhodnocení vlivů těžby lithia na životní prostředí (takzvaná EIA); ministerstvu pro životní prostředí předloží dokumentaci potřebnou pro rozhodnutí. Do konce roku zároveň podle něj bude hotová studie proveditelnosti.

Většinu v Geometu vlastní Severočeské doly, člen skupiny ČEZ, zbylých 49 procent má australská firma EMH.

Rudu s obsahem lithia chce získávat hlubinným způsobem. ČEZ loni rozhodl, že v případě využití lithia bude závod na jeho zpracování u elektrárny v Prunéřově. „Akcionáři budou rozhodovat o postupu do další etapy v prvním kvartále příštího roku,“ uvedla mluvčí Skupiny ČEZ Soňa Holingerová.

Až čtyřicet vlaků za den. Lithium povezou přes tři okresy, lidé se bojí zátěže

Stát poskytne na závod až 8,8 miliardy korun. Dotaci pro Geomet schválila na konci listopadu vláda v demisi Petra Fialy (ODS).

Projekt se na jednání zastupitelů dostal v rámci projednávání šesté aktualizace zásad územního rozvoje, která má vytvořit územní rámec pro případnou těžbu lithia na Krušnohorském Cínovci, přepravu vytěžené horniny i související technologickou infrastrukturu. Podle vedení kraje však ani tentokrát nebylo možné v projednávání pokračovat bez zmíněné studie proveditelnosti a dalších odborných podkladů týkajících se dopadů na životní prostředí, dopravu, hlukovou zátěž a vodní zdroje.

Ve vypjaté diskuzi zazněly od místních politiků otázky, na které nebyly k dispozici odpovědi Geometu, a proto kraj v bodu nepokračoval. Ústecký kraj nyní připraví seznam doplnění, který zašle společnosti Geomet.

Zastupitelům kraje i starostům z okolí ložiska vadí hlavně chybějící studie proveditelnosti. Starosta Dubí Jiří Kašpar (ODS) upozornil, že společnost Geomet ji nedodala v termínu, na kterém byla s obcemi domluvena.

Výrazně skeptický postoj zaujal také starosta Košťan Tomáš Sváda (nez.), podle něhož projekt naráží především na ekonomickou realitu. Sdělil, že současné ceny lithia na světových trzích se pohybují hodně pod úrovní, při které by byla plánovaná těžba ekonomicky návratná. Podle starosty Košťan navíc není jasné, zda je těžba lithia v Česku skutečně nezbytná, když surovinu lze nakupovat v zemích, kde už probíhá.

Lithium jako národní poklad? Stěží. Cena prudce spadla, těžba se nemusí vyplatit

Sváda dokonce uvažuje, zda hlavním motivem projektu v Krušných horách není spíše snaha o budování velkokapacitních energetických úložišť než samotná těžba, protože na tu bude potřeba investor s desítkami miliard korun a odběratelé.

Opoziční krajský zastupitel a poslanec Jaroslav Foldyna (SPD) se ptal, co přinese projekt České republice, opoziční zastupitel a senátor Zbyněk Linhart (STAN) žádal, aby před rozhodnutím bylo jasné, co z projektu bude mít Ústecký kraj a jeho obyvatelé. Podle zákona by kraj dostával poplatek z vytěženého nerostu. Přidal se zastupitel a senátor Jan Paparega (Lepší Sever), který chtěl znát odpověď, kolik bude mít z těžby stát, očekávají-li se roční hrubé tržby šest až osm miliard.

Debata o těžbě lithia na Cínovci se přitom nevede krátce. Průzkumné práce na ložisku probíhají zhruba od roku 2010, téma se výrazně dostalo do veřejného prostoru zejména v roce 2017 v souvislosti s volbami. V průběhu let se projekt několikrát významně proměnil. Původně se počítalo s umístěním zpracovatelského závodu v Újezdečku, proti čemuž se postavilo hned několik obcí, následně byl záměr přepracován a zpracování lithia má být přesunuto do areálu elektrárny Prunéřov II na Chomutovsku.

Geomet přitom označuje těžbu lithia za strategický projekt pro Českou republiku a jako takový ho uznala i Evropská komise. Těžba by měla přispět k vyšší soběstačnosti EU u kriticky důležitých materiálů.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do Athén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje, že i zcela nesmyslné virály mohou ovládnout globální trendlists. Zájem navíc živí i samotný Google,...

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Obviněný z únosu chlapce jde do vazby, podle okolností nejspíš chystal vraždu

Soud rozhoduje o vazbě pro muže obviněného z únosu chlapce v Halenkovicích....

Muže obviněného z únosu dvanáctiletého chlapce v Halenkovicích poslal zlínský soud do vazby. Na jednání ho přivezla ozbrojená policejní eskorta. Pětadvacetiletý Filip S. je stíhaný za pokus o vraždu...

17. prosince 2025  6:02,  aktualizováno  11:12

Blesková krádež v Praze. Zloděj si přinesl kámen, zmizel se zlatem za miliony

Kriminalisté hledají pachatele, který ukradl z vitríny zlato za několik milionů

Během pouhých několika sekund se zloději podařilo rozbít vitrínu a zmizet s drahými kovy v hodnotě přesahující čtyři a půl milionu korun. Pražští kriminalisté pátrají po pachateli, který v pondělí...

17. prosince 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Ústavní soud se zastal muže v detenci, justice musí znovu zvážit její trvání

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) se zastal muže s duševní poruchou, který je v zabezpečovací detenci, přestože se nedopustil násilného trestného činu. O případném pokračování...

17. prosince 2025  9:17,  aktualizováno  9:17

Vytváření rezonance prostřednictvím akce, udržování původního úsilí vytrvalostí –postupy ESG společnosti Chery při podpoře Asijských paralympijských her

17. prosince 2025  10:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Koupaliště Cihelna v Pardubicích čeká další modernizace, s návrhy přijde studie

ilustrační snímek

Koupaliště Cihelna v Pardubicích by jednou mohlo mít zázemí pro vodáky a cyklisty v modernizovaném autokempu. Nabídnout by mohlo také další sportoviště. Změny...

17. prosince 2025  9:05,  aktualizováno  9:05

Kvůli sjezdu z D1 se v Přerově změní přednost na jedné z hlavních křižovatek

ilustrační snímek

V souvislosti se zprovozněním posledního úseku dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem se chystají také úpravy dopravního značení v Přerově. Na jednom z hlavních...

17. prosince 2025  9:01,  aktualizováno  9:01

Muž uklouzl v Beskydech a poranil si kotník, záchranu komplikoval vítr

Pod vrcholem Lysé hory se zranil turista, který uklouzl na ledové ploše. (16....

Komplikovaný zásah ve složitém terénu Beskyd v úterý absolvovala Horská služba a záchranáři. Vyjížděli na pomoc muži, který cestou na Lysou horu uklouzl na ledě a poranil si kotník. Na tísňovou linku...

17. prosince 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

Průzkum Lidlu: Češi pořizují vánoční dárky i dva měsíce dopředu, dřevěné hračky stále vedou

17. prosince 2025  10:40

Unikátní galerie dřevěných koulí NOVATOP vzdává hold partnerům, kteří stojí za jeho úspěchem

17. prosince 2025  10:28

Chátrající pivovar nezmizí. Místo demolice jej Kyjov opraví, využití musí najít

Bývalý pivovar v Kyjově chátrá. Radnice má v ruce povolení na jeho demolici,...

Chátrající bývalý pivovar ze 16. století v Kyjově na Hodonínsku nechá město místo demolice opravit. Vyslyšelo tak protesty skupiny místních obyvatel, kteří s bouráním nesouhlasili. Se záměrem...

17. prosince 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Rod Bukůvků zanechal na Moravě zámky, náhrobky i píseň. Zůstal ale druhořadý

Portrét Jana Bukůvky na portálu zámku v Třemešku u Šumperka. Iva Tylová.

Významným šlechtickým rodům, jako byli například Žerotínové, se nemohli v urozenosti rovnat. Přesto se do dějin Moravy zapsali tito vladykové, jak se tehdy nižší šlechta označovala, velmi významně....

17. prosince 2025  10:22

Svéráz v Chrasti. Starosta navrhl své odvolání, pak žádal zastupitele, aby odmítli

Lídr Motoristů do parlamentních voleb v Pardubickém kraji Vojtěch Krňanský.

Starosta Chrasti na Chrudimsku a nový poslanec Motoristů Vojtěch Krňanský zvolil nezvyklý způsob, jak se ujistit, že má v zastupitelstvu města dostatečnou podporu pro to, aby mohl setrvat v čele...

17. prosince 2025  10:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.