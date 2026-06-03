Litoměřice chtějí zvýšit dostupnost toalet, přispějí na zpřístupnění v podnicích

Litoměřice chtějí zvýšit dostupnost toalet turistům. Za zpřístupnění WC v podnicích nabídne radnice soukromníkům příspěvek na jejich úklid. V současnosti oslovuje provozovatele kaváren, restaurací a dalších podniků, kteří by měli zájem se do systému zapojit. Město o tom informovalo na webu.
Záměr reaguje na dlouhodobou poptávku po dostupných toaletách. Litoměřice patří na severu Čech mezi místa vyhledávaná turisty a právě spolupráce s místními provozovnami může podle radnice přispět k lepšímu komfortu v centru města i dalších frekventovaných lokalitách.
"Chceme nabídnout lidem lepší dostupnost toalet ve městě a zároveň navázat smysluplnou spolupráci s místními podniky. Každé provozovny, která se do projektu zapojí, si velmi vážíme, a proto jí město nabídne finanční příspěvek na část nákladů spojených s provozem," uvedl místostarosta Jiří Adámek (ANO). Město počítá s paušálním příspěvkem 20.000 korun ročně na jednu zapojenou provozovnu. Podobný model funguje například v Brně, Praze 7, Hradci Králové, Znojmě nebo Plzni. Výše podpory se liší podle konkrétního nastavení systému.
Město v současnosti prostřednictvím technických služeb zajišťuje provoz dvou veřejných toalet, a to na Mírovém náměstí a na autobusovém nádraží. Zařízení na autobusovém nádraží ročně využije přibližně 29.000 návštěvníků, toalety na Mírovém náměstí zhruba 19.000. Provoz každého z těchto WC vychází asi na jeden milion korun ročně, poplatek za použití činí deset korun.
Projekt WC Gratis by podle radnice mohl výhodně doplnit současný systém. V Litoměřicích se počítá s tím, že celkový roční rozpočet na projekt by se podle počtu zapojených podniků pohyboval okolo 200.000 korun. Smlouvy by se uzavíraly na dobu jednoho roku, po jejímž uplynutí město vyhodnotí přínos projektu i možnosti jeho dalšího rozvoje.
Zapojené provozovny budou označeny samolepkou WC Gratis a současně uvedeny v mapových podkladech, na webu města i v dalších informačních materiálech, aby lidé snadno poznali, kde mohou toalety zdarma využít.