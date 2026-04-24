Litoměřice dokončují prodej bývalého areálu technických služeb

Město Litoměřice dokončuje prodej bývalého areálu technických služeb v ulici Na Kocandě. Zastupitelé ve čtvrtek schválili zřízení zástavního práva a souvisejících věcných práv a dnes dopoledne byly podepsány zástavní a kupní smlouva a dále smlouva o jistotním účtu a návrh na vklad nemovitosti. Kupujícím je společnost Institut Česká práce, která za areál ve veřejné licitaci městu nabídla 33,1 milionu korun. Avizovala, že v areálu vybuduje zázemí, kam přesune část svých provozů. Informovala o tom na webu radnice.
Část peněz si společnost půjčila u Národní rozvojové banky, která si tímto způsobem standardně zajišťuje poskytnuté prostředky. Na účet města prostředky přijdou nejpozději do 31. května. Katastrální úřad provede zápis zástavního práva ve prospěch Národní rozvojové banky a následně i vlastnického práva pro kupujícího.
Areál zahrnuje pozemky o výměře přes 4000 metrů čtverečních. V roce 2020 se technické služby přestěhovaly do nových prostor v Kamýcké ulici a od té doby je prázdný. Náklady na revitalizaci budov a pozemků jsou pro městský rozpočet podle radnice příliš vysoké. Stavby v areálu dlouhodobě nikdo nevyužívá, jejich technický stav není dobrý.
Město nabídlo areál k prodeji v dubnu loňského roku formou veřejné licitace s minimální kupní cenou 24,4 milionu korun. Postupnými příhozy tří zájemců se nejvyšší nabídnutá cena vyšplhala na 33,1 milionu korun, tedy o 8,7 milionu více, než stanovoval znalecký posudek.
Lokalita je podle územního plánu určená pro smíšené využití městského typu. Nepřípustné je například využití pro činnosti, které by okolí zatěžovaly nadměrným hlukem, prachem nebo těžkou nákladní dopravou. Společnost Institut Česká práce avizovala, že zde vybuduje multifunkční zázemí, kam přesune své sídlo i část provozů. V nových prostorách by měly vzniknout zejména kapacity pro kompletační a administrativní činnosti a zároveň nová pracovní místa pro osoby se zdravotním znevýhodněním.
Součástí záměru je také doplnění občanské vybavenosti, například tělocvičny, bistra, sdílených kanceláří, dětského hřiště, relaxační zahrady nebo parkoviště s dobíjecí stanicí pro elektromobily. Do budoucna společnost zvažuje i vznik komunitního prostoru.