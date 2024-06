V Litoměřicích zavřeli hlavní tah městem, potíže v dopravě potrvají měsíce

Práce budou komplikovat dopravu až do ledna 2025. „Prosíme obyvatele Litoměřic i řidiče o trpělivost. Chceme-li mít v pořádku na některých místech i sto let staré vodovodní sítě, jsou tyto rekonstrukce skutečně nezbytné,“ říká místostarosta Jiří Adámek (ANO).

Rekonstrukce bude rozdělena do několika etap. V té první, která potrvá až do 4. srpna, je uzavřena ulice Mrázova v místě křižovatky ulic Michalovická a Švermova. Stavbaři zde budou hloubit až dvanáctimetrovou šachtu, jejíž komponenty si budou muset vyrábět a betonovat až na místě, což si vyžádá delší čas.

Kudy jet Objízdné trasy mezi centrem Litoměřic a nedalekými Žalhosticemi povedou po levém břehu Labe. Osobní auta mohou použít silnici přes Mlékojedy. Od srpna pak mohou projet obousměrnými ulicemi Družstevní a Kubelíkova. Řidiči nákladních aut musí využívat silnici číslo 15 přes okružní křižovatky u Terezína a Lovosic.

Do blízkých ulic Michalovická, Družstevní a Mládežnická se lidé dostanou pouze od mostu Generála Chábery, a to nově obousměrnou Kubelíkovou. „Z centra města se však lidé do Kubelíkovy nedostanou, protože ze severu bude zavřená křižovatka Stránského a Družstevní,“ popisuje Josef Landa, referent silničního hospodářství litoměřické radnice.

V první etapě bude uzavřena i ulice Stránského, což přinese komplikace cestujícím, kteří využívají městskou autobusovou dopravu. Po dobu uzavírky nebudou autobusy obsluhovat zastávky Litoměřice-Stránského a Litoměřice-Michalovická. Objízdné trasy cestující najdou na webu města.

Práce na vodovodu a kanalizaci se dotknou také autobusových linek 621 a 628. Autobusy linky 628 nebudou zajíždět na zastávky Litoměřice-jatky, Litoměřice-chladírny a Litoměřice-Vojtěšské náměstí. Autobusy linky 621 pak nebudou obsluhovat zastávku Litoměřice-Vojtěšské náměstí. S těmito změnami musejí cestující počítat až do 8. září. Výlukový jízdní řád je k dispozici na webu Dopravy Ústeckého kraje.

„Druhá etapa rekonstrukce je plánována od 5. srpna do 8. září. V té době by již Stránského ulice měla být zprůjezdněná a naopak dojde k uzavírce křižovatky Stránského a Mrázova. V ideálním případě by již mohla být křižovatka Švermova a Michalovická průjezdná. Spojení mezi centrem města a mostem Generála Chábery přerušené v první fázi by mělo být obnoveno, ale jen pro osobní dopravu, přes Michalovickou a Kubelíkovu,“ popisuje mluvčí města Eva Břeňová.

Třetí etapa by měla začít v září a stavaři budou pracovat v úseku od zimního stadionu ke hřbitovu. Tam budou práce pokračovat i ve čtvrté etapě, která se rozjede během října. Provoz v části Švermovy ulice od křižovatky s Kubelíkovou budou v této době řídit semafory. Do čtvrté etapy spadá i uzavírka ulice Dobrovského, která by měla skončit na konci října.

Rekonstrukci kanalizace a vodovodu provede Severočeská vodárenská společnost (SVS). „Investice SVS dosáhne v tomto případě téměř 36 milionů korun,“ uvádí mluvčí společnosti Mario Böhme.