Litoměřice dostaly 39 návrhů na využití prostoru po odstranění sochy v sadech

V architektonicko-výtvarné soutěži na řešení vstupu do Jiráskových sadů v Litoměřicích se sešlo 39 návrhů. Lhůta pro jejich podávání skončila dnes v poledne. ČTK to řekla mluvčí radnice Michaela Rozsypalová. Kontroverzní pomník nazvaný Čest a sláva Sovětské armádě přestěhovala odborná firma z veřejného prostoru do deponie bývalých kasáren loni v červnu.
Hodnoticí zasedání poroty je předběžně plánováno na 30. března. Výsledky soutěže by se měla veřejnost dozvědět v dubnu. Návrhy bude odborná porota hodnotit anonymně, a to v souladu s platnou legislativou a soutěžním řádem České komory architektů, uvedla mluvčí.
Podle zástupců občanské iniciativy Za odstranění pomníku Čest a sláva Sovětské armádě bylo dílo symbolem okupace Československa a nemá nic společného s osvobozením země spojeneckými armádami od nacismu v roce 1945. Pomník vztyčili v 70. letech minulého století. Po invazi Ruska na Ukrajinu někdo čelo podstavce upravil do podoby pračky a na tělo sochy namaloval pás červené barvy.