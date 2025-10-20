Lesní školku schovali do jurty. Celodenní pobyt v přírodě dětem svědčí

Pavel Křivohlavý
  7:12aktualizováno  7:12
Pětiletá Štefi už druhým rokem navštěvuje lesní školku, která sídlí na kopci u obce Hlinná 300 výškových metrů nad Litoměřicemi. V romantickém prostředí mezi vrchy Hradiště a Plešivec, uprostřed vzrostlých stromů na loučce s ohništěm a zázemím v krásné nové jurtě se jí, jak sama říká, líbí úplně všechno.

„Nejlepší ale je, že si tu můžeme hrát venku. Máme tu totiž v křoví bunkr, ve kterém si s kamarádkami hrajeme nejvíc,“ říká Štefi a ukazuje na místo, kde se oblíbená skrýš nachází. Do lesní školky ji každé ráno vozí některý z rodičů autem.

Lesní mateřská škola Hliněnka vznikla před rokem, kdy tu Litoměřice jako její zřizovatel za 1,1 milionu korun postavily jurtu. Ta je pro toto školkové zázemí výhodná tím, že jako stavba bez pevných základů může být umístěna v přírodě.

„S dětmi se ráno v osm hodin sejdeme venku před jurtou a uděláme si kroužek, kde proběhnou všechny rituály. Přivítáme se a přivoláme bájného Středohoře, který je naším ochráncem. Středohoř si každý den zvolí dva pomocníčky, skřítka chlapečka a vílu holčičku,“ líčí Ivana Ponocná, ředitelka lesní školky.

Školka letos zahájila druhou sezonu. První rok se povedl dobře, ale mnoho věcí se učitelky musely učit za pochodu, protože všechny měly zkušenosti pouze z klasických kamenných školek.
Jurta je pro toto školkové zázemí výhodná tím, že jako stavba bez pevných základů může být umístěna v přírodě.
Lesní mateřská škola Hliněnka vznikla před rokem, kdy tu Litoměřice jako její zřizovatel za 1,1 milionu korun postavily jurtu.
Učitelky zde děti učí v souladu s přírodou, což podle nich znamená nejen to, že jsou fyzicky venku, ale hlavně to, že se venku vzdělávají.
Většina dětí do lesní školky přijíždí z Litoměřic, další jsou z okolních obcí, třeba Hlinné či Lbína.
18 fotografií

Po svačině učitelky s dětmi vyrazí do lesa nebo na výlet někam na kopec. Učitelky zde děti učí v souladu s přírodou, což podle nich znamená nejen to, že jsou fyzicky venku, ale hlavně to, že se venku vzdělávají.

„Lidé si často o lesních školkách myslí, že je tam uvolněný režim a že se moc nedbá na nácvik návyků. To u nás neplatí. Děti učíme vše od hygienických návyků až po zdvořilostní fráze, aby byly dobře připravené na školu,“ podotýká Ponocná.

Otužování přináší blahodárný vliv na zdraví

Pobyt na čerstvém vzduchu v přírodě a postupné otužování však přináší i blahodárný vliv na fyzický zdravotní stav. Učitelky to pozorují nejen na dětech, ale i na sobě samých.

„Veliké výhody lesní školky jsme zaznamenaly v tom, že pobyt v přírodě za každého počasí se výrazně projevuje na zdraví. Děti jsou odolnější a téměř nemarodí,“ uvádí ředitelka.

Školka letos zahájila druhou sezonu. První rok se povedl dobře, ale mnoho věcí se učitelky musely učit za pochodu, protože všechny měly zkušenosti pouze z klasických kamenných školek.

„Také dětem se tu líbilo. Loni jsme sice po prvním měsíci měli jednoho odpadlíka, ale jinak tu všechny děti zůstávají a máme plný stav, tedy šestnáct dětí ve věku od tří do šesti let,“ popisuje Ponocná s tím, že děti učí vždy dvě učitelky a celkem se tu střídají čtyři.

V zimě si zatopí v kamnech, dřeva mají dost

Většina dětí do lesní školky přijíždí z Litoměřic, další jsou z okolních obcí, třeba Hlinné či Lbína. Děti z Litoměřic sem první rok dovážely učitelky hromadnou dopravou, linkovým autobusem na Hlinnou. To se však neosvědčilo, takže od toho upustily. Teď rodiče dovážejí děti auty, a aby auta nevozila jen jedno dítě, navzájem si vypomáhají.

„Jsme státní lesní školka, což je výjimečné. Většina lesních školek totiž funguje spíše jako lesní kluby nebo patří do soukromého sektoru. Za výuku v naší lesní školce rodiče zaplatí zhruba o 1 200 korun více než za běžnou školku dole ve městě,“ doplňuje Ponocná. Zázemí v jurtě funguje celoročně.

V zimě si zatopí v kamnech, která jsou přímo v místnosti, dřeva je v okolí dostatek. Toalety zde mají suché, ale ekologické. Kuchyni nemají, obědy sem vozí z centrální jídelny z Litoměřic.

„Od září tu pracuje i kolega, který zastane chlapské práce. Například odváží špinavé nádobí do myčky, která je na Hlinné, protože tady není tekoucí voda. Vodu sem totiž musíme přivážet v kanystrech,“ doplňuje ředitelka.

Po roce sbírání zkušeností mají učitelky jedno přání. „Rádi bychom příští rok pořídili přístřešek před jurtu, aby bylo možné denní program trávit na vzduchu i v případě vytrvalého deště,“ přibližuje Ponocná.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

Lesní školku schovali do jurty. Celodenní pobyt v přírodě dětem svědčí

Pětiletá Štefi už druhým rokem navštěvuje lesní školku, která sídlí na kopci u obce Hlinná 300 výškových metrů nad Litoměřicemi. V romantickém prostředí mezi vrchy Hradiště a Plešivec, uprostřed...

20. října 2025  7:12,  aktualizováno  7:12

Ve Varnsdorfu přibylo téměř devadesát ptačích budek

Téměř 90 nových ptačích budek přibylo ve Varnsdorfu na Děčínsku.

20. října 2025  6:59

Živě: Představení dat z průzkumu mezi českými startupisty

20. října 2025

Těžké tanky jsou nad limit. Libavá chce po ministerstvu peníze na opravu silnic

Deset let od svého vyčlenění z vojenského újezdu si brzy připomene Město Libavá na Olomoucku. Přítomnost armády však místní obyvatelé vnímají neustále, například při přejezdech techniky, pod kterou...

20. října 2025  5:52,  aktualizováno  5:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Z dětského koníčku vyrostl sen, který těší tisíce návštěvníků. Jeho Muzeum autíček slaví 10 let

Radek Bukovský zasvětil život modelům aut a vytvořil z nich největší sbírku autíček v České republice. Jeho Muzeum autíček na zámku Příseka pod Jihlavou právě slaví deset let existence a dál roste. S...

20. října 2025  4:06

Kvůli obvinění Půty se dnes v Liberci sejde krajská koalice SLK a Spolu

Kvůli novému obvinění hejtmana Martina Půty, předsedy Starostů pro Liberecký kraj (SLK), se dnes v Liberci sejde krajská koalice SLK a Spolu. Jednání se bude...

20. října 2025  2:22,  aktualizováno  2:22

V Olomouci začal festival Prix Bohemia Radio, nabídne nejlepší audiotvorbu

V Olomouci začíná mezinárodní festival rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio, posluchačům nabídne nejlepší českou i zahraniční rozhlasovou a podcastovou tvorbu....

20. října 2025  1:23,  aktualizováno  1:23

Nadace Partnerství dnes zveřejní výsledky ankety Strom roku

Nadace Partnerství dnes v podvečer v brněnské hvězdárně vyhlásí výsledky ankety Strom roku. V superfinále se hlasovalo o pěti stromech z původních deseti...

20. října 2025,  aktualizováno 

GLADIATOR RACE PRAHA – ADRENALINOVÝ VÍKEND PRO CELOU RODINU!

Komerční sdělení

Už o víkendu 24.-26.10. 2025 se park u Čeňku promění v dějiště jednoho z nejpopulárnějších překážkových závodů v Česku – Gladiator Race Praha. Zázemí celé akce poskytne moderní komunitní centrum...

20. října 2025

Metro na Invalidovně srazilo člověka, má zlomenou nohu

V pražském metru na lince B ve stanici Invalidovna došlo v neděli večer ke srážce soupravy metra s člověkem. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Záchranáři podle...

19. října 2025  20:12,  aktualizováno  22:16

Mimořádný sněm Starostů pro Liberecký kraj podpořil obviněného hejtmana Půtu

Mimořádný sněm Starostů pro Liberecký kraj dnes vyjádřil jednoznačnou podporu obviněnému hejtmanovi Martinu Půtovi. Po jednání to ČTK sdělila předsedkyně...

19. října 2025  20:41,  aktualizováno  20:41

Mimořádný sněm Starostů pro Liberecký kraj podpořil obviněného hejtmana Půtu

Mimořádný sněm Starostů pro Liberecký kraj dnes vyjádřil jednoznačnou podporu obviněnému hejtmanovi Martinu Půtovi. Po jednání to ČTK sdělila předsedkyně...

19. října 2025  20:41,  aktualizováno  20:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.