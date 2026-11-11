V Litoměřicích se uskuteční třídenní Festival svobody, propojí studenty i umělce

V Litoměřicích se uskuteční třídenní Festival svobody. Propojí studenty, spolky, dobrovolníky. Nabídne přednášku, hudbu, vystoupení, tvořivé dílny. Informovala o tom radnice na webu. Program vyvrcholí 17. listopadu odpoledne v parku Václava Havla, kde bude putovní výstava na velkoformátových panelech věnovaná 14. dalajlámovi a jeho vazbě na Václava Havla. Závěr letošních oslav bude patřit písničkáři a básníkovi Jiřímu Dědečkovi.
Festival začne 15. listopadu dopoledne v evangelickém kostele v Rooseveltově ulici. Literární historik a vysokoškolský pedagog Martin C. Putna se zde představí přednáškou věnovanou spiritualitě Václava Havla. O den později se program přesune do Music Baru Baronka. Večer s názvem Slavíme svobodu bude patřit především mladé generaci. Nabídne Havlovu divadelní hru Vernisáž, slam poetry, jazz trio 7 AM, DJku Dytush 60s a další hudební a mluvená vystoupení.
V den státního svátku v parku Václava Havla festivalové odpoledne nabídne program pro malé i velké, hudbu, divadlo, studentská vystoupení, interaktivní aktivity i tvořivé dílničky pro děti. "Chceme, aby Korzo Park byl především místem setkávání. Aby na jednom místě ukázal, jak pestrá je litoměřická občanská společnost a kolik lidí má chuť něco dělat pro ostatní. Do programu se zapojují studenti, spolky, neziskové organizace, umělci i jednotlivci. A právě to je pro nás podstatou celé oslavy svobody," uvedla koordinátorka festivalu Eliška Roll.
U busty Václava Havla budou opět držet čestnou stráž litoměřičtí skauti. Zazní zde česká státní hymna v podání mužského pěveckého sboru Páni z Kalicha pod vedením sbormistra Václava Hanče. Festival připomene nejen události listopadu 1989, ale také hodnoty svobody, lidských práv a dialogu, které Václav Havel prosazoval i po pádu komunistického režimu, uvedla radnice na webu.
Zapojí se také litoměřická nezisková organizace Naděje, která nabídne ručně vyráběné svíčky svých klientů v barvách české trikolory. Sváteční odpoledne vyvrcholí koncertem Jiřího Dědečka.