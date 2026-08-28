Litoměřice ožily filmovým festivalem, který se letos rozrostl o další scénu

Litoměřice dnes ožily filmový festivalem. V pořadí 26. ročník FIFELI nabízí letos nové místo pro produkci, odpočinkovou zónu pro rodiče s dětmi a oproti minulosti přibyl další hudební večer. Do nedělního večera mohou přijít návštěvníci na novinky uváděné v předpremiéře i oceněné starší filmy. Zájem o akreditace před festivalem byl vyšší než loni, řekla ČTK ředitelka akce Hana Galiová.
Letošní podtitul festivalu zní Na konci světa. "Měli jsme poměrně dlouhou debatu s týmem, protože původní název byl Konec světa, ale s tím jsem se nemohla s ohledem na to, co se kolem nás děje, ztotožnit, proto jsme to malinko upravili a najednou se objevily další možnosti. Témata ve filmech mohou souviset s koncem vztahů, ale také jsou to díla z geograficky vzdálených oblastí," uvedla ředitelka.
Dramaturgie nabízí filmy z různých kontinentů i dekád, a to od maďarských Revizorů, přes dánskou komedii Kdo je tady ředitel? Larse von Triera, tchajwanský snímek Sbohem Dragon Inn, finské Stíny v ráji Akiho Kaurismäkiho až po americké filmy Jeremiah Johnson a Gummo Harmonyho Korina. Součástí programu je pásmo FAMU 80. Právě Filmovou a televizní fakultu Akademie múzických umění v Praze (FAMU) a FIFELI pojí několikaletá spolupráce, kterou letos stvrdily podpisem společného memoranda.
"S FAMU se kamarádíme už dlouho a každý rok naši spolupráci posouváme. Od loňského ročníku umožňujeme deseti studentům účastnit se příprav, podívat se, jak probíhá výběr filmů a podobně," řekla Galiová. Protože FAMU letos slaví 80 let, uvidí návštěvníci průřez filmovou historií.
V sobotu propojí filmovou projekci a divadelní performanci představení v bývalém železničním tunelu, který organizátoři pojmenovali Kino Utajeno. "Tříhodinový program v prostoru, kde je stálá teplota 14 až 15 stupňů, vyvolal velký ohlas u veřejnosti. Lidí by se do tunelu sice vešlo hodně, ale kapacita se pro pohodlí a dobrý zážitek diváků omezila na 110 a ráno jsme už stopli předprodej," uvedla Galiová. Součástí večera je kvíz a komentovaná prohlídka tunelu.
Hudební produkce bývala vždy pouze v sobotu, letos je v plánu i dnes. "A jako každý rok by i letos mělo pršet, ale letní kino je částečně pod střechou, takže se lidé nemusí bát," poznamenala ředitelka, která ocenila další festivalové místo. Vzniklo v kulturně-kreativním centru města v opravené budově bývalého vojenského velitelství. Tam si mohou návštěvníci přijít i s dětmi odpočinout. Novinkou programu jsou podcasty, živě dabovaná projekce filmu Krotitelé brouků. Zúčastnit se mohou návštěvníci výtvarných workshopů, blešího trhu.
Filmová delegace je ohlášena k dnešní předpremiéře filmu slovensko-české produkce Milovník, ne bojovník. Debut slovenské režisérky Martiny Buchelové má být oslavou filmařské svobody plnou humoru a formálních i scenáristických nápadů. Festival v neděli zakončí česko-polský snímek Vyvolený režiséra Tomasze Mielnika, který osobně přijede.