Litoměřice mají náhradu za pomník sovětské armádě, místo něj vysadí strom

Autor: ČTK, iDNES.cz
  18:42aktualizováno  18:42
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V Litoměřicích lidé ve veřejném hlasování podpořili výsadbu červeného buku,...

V Litoměřicích lidé ve veřejném hlasování podpořili výsadbu červeného buku, který nahradí prázdné místo po památníku Čest a sláva Sovětské armádě. Na dubu se shodli i zastupitelé města. (25. srpen 2026) | foto: Turistické informační centrum Litoměřice

V Litoměřicích lidé ve veřejném hlasování podpořili výsadbu červeného buku,...
V Litoměřicích lidé ve veřejném hlasování podpořili výsadbu červeného buku,...
Socha sovětského vojáka v litoměřických Jiráskových sadech (prosinec 2024)
Sousoší někdo polil červenou barvou. Přední část podstavce pak připomíná...
8 fotografií
Litoměřice místo odstraněného pomníku Čest a sláva Sovětské armádě v Jiráskových sadech nechají vysadit vzrostlý červený buk. Návrh připravil ateliér krajinářské architektury Sendler-Radilová. O nové podobě místa ve čtvrtek na svém zasedání rozhodli litoměřičtí zastupitelé, kteří vybírali ze tří návrhů.

Mezi návrhy byl ještě projekt Na okraji snu od sochaře Štěpána Beránka, který měl mít podobu nadživotní bronzové plastiky relaxujícího mladíka v louce s květinami. Třetím návrhem byl kruhový prostor pro setkávání a odpočinek, který měly doplnit tři stromy a upravené podstavce původních pomníků.

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Vítězný návrh je podle jeho autorů velmi střídmý. „Dospěli jsme k umírněnému řešení. Nechtěli jsme na místo vkládat další sochu, umění ani architekturu. Zvolili jsme jeden vzrostlý červený buk jako symbol přirozené kontinuity parku,“ řekl dříve krajinný architekt Zdeněk Sendler podle webu města. Podle něj získal návrh ateliéru Sendler-Radilová největší podporu také ve veřejném hlasování, kde získal 78 hlasů.

Před samotným hlasováním zastupitel Josef Čech (SPD) navrhl rozhodnutí odložit na jednání nového zastupitelstva, které získá v říjnových volbách mandát od občanů. Řekl, že podle něj není důvod rozhodnutí uspěchat a navrhl také doplnit další variantu.

Proti odkladu se postavil například Filip Hrbek (ODS). Podle něj zastupitelé toto téma již dostatečně projednali a jeho odložení by mohlo znamenat, že se k němu příště nebude možné dostat. „Doufám, že dnes rozhodneme pro jeden z návrhů,“ řekl. S ním souhlasil starosta Litoměřic Radek Löwy (ANO) a v závěrečném slově návrh na odklad odmítl. „Co jsme si navařili, to si snězme,“ uvedl.

20. května 2026

Do architektonicko-výtvarné soutěže se přihlásilo 40 návrhů. Z nich následně vybrala porota tři nejlépe hodnocené návrhy, o jejichž realizaci ve čtvrtek rozhodli zastupitelé. Pro návrh na vysazení vzrostlého červeného buku hlasovalo 20 zastupitelů, čtyři se zdrželi a jeden byl proti.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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