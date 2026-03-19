Porodník při úmrtí dětí nepochybil, uznala nemocnice. Dál případ komentovat nebude

Autor: ČTK, iDNES.cz
  15:02aktualizováno  15:02
Gynekolog Petr Holba nebyl u tragických porodů v litoměřické nemocnici, potvrdilo interní šetření, které po úmrtí dvou novorozenců na konci loňského listopadu provedla Krajská zdravotní (KZ), pod kterou nemocnice patří. Lékař tak podle ní profesně nepochybil. Neštěstí se stalo z 26. na 27. listopadu, dvě další miminka lékaři tehdy resuscitovali.
„V naší moderní porodnici bychom rádi přivítali první rodičky v pondělí 20. října,“ říká Petr Holba, zástupce primářky Gynekologicko-porodnického oddělení a vedoucí lékař Centra porodní asistence v Nemocnici Litoměřice. | foto: Nemocnice Litoměřice

Lékař už dřív uvedl, že u porodů, které skončily úmrtím dětí, nebyl. Případem se dál zabývají kriminalisté.

„Bylo jednoznačně potvrzeno, že jmenovaný lékař nebyl přítomen u medializovaných tragických porodů. Interní prověření současně vyvrátilo další spekulace, které se v souvislosti s osobou lékaře objevily ve veřejném prostoru; tato podezření se ukázala jako zcela nepodložená a nezakládající se na pravdě,“ uvedla mluvčí Krajské zdravotní Miloslava Kučerová.

Za den oživovali čtyři děti, dvě zemřely. Lékaři porodnice jsou mimo službu

Holbu postavil zaměstnavatel po tragické události mimo službu. Cílem bylo podle KZ zajistit objektivitu šetření. Vznikla petice, která požadovala návrat známého porodníka do nemocnice. Po vzájemné dohodě se zaměstnavatelem se lékař letos 9. března vrátil do práce za původních pracovních a platových podmínek, uvedla mluvčí.

Mimo službu vedení postavilo také lékařku, která měla v době tragédie službu. Zaměstnavatel jí ukončil překážky v práci již 16. února s tím, že nastoupila na stáž v rámci atestačního vzdělávání. Ta by měla být do konce března. „Nastupuje do Teplic,“ řekla už dříve Kučerová.

Zvraty v nemocnici po úmrtí dětí. Porodník Holba se vrátí, skončila hlavní sestra

Prioritou Holby a Krajské zdravotní je podle Kučerové ochrana dobrého jména zdravotnického zařízení i jeho zaměstnanců. Proto se lékař ani Krajská zdravotní nebudou k událostem dál vyjadřovat a poskytovat další informace.

