Litoměřice proměňují areál kolem biskupské rezidence. Biskupství litoměřické nyní revitalizuje Dómské náměstí a biskupskou zahradu, která se má otevřít veřejnosti. Na projekt zhruba za 55 milionů korun naváže rekonstrukce interiéru katedrály svatého Štěpána. ČTK to řekl mluvčí biskupství Jiří Nývlt. Proměny areálu přibližuje také výstava Domy vypráví, díky níž se dnes zájemci mohli mimořádně podívat do biskupské rezidence.
Práce na Dómském náměstí začaly letos v únoru. "Část cest je nejen vytyčená, ale má už dokončené povrchy, probíhají terénní úpravy a pod okny biskupské kurie i v biskupské zahradě se denně pohybuje těžká technika a čety stavebních dělníků," řekl vedoucí stavebního odboru Biskupství litoměřického Martin David.
Biskupství chce náměstí dokončit ještě letos, celý projekt včetně úprav biskupské zahrady příští rok. Náměstí doplní nové stromy, květiny a kašna. V zahradě přibudou další vodní prvky, lavičky, osvětlení a veřejné toalety. Prostor má sloužit také kulturním a společenským akcím.
Celkové náklady na revitalizaci Dómského pahorku činí podle biskupství zhruba 55,2 milionu korun. Z evropské dotace z ITI Ústecko-chomutovské aglomerace má projekt získat téměř 42,3 milionu korun, zbývajících bezmála 12,9 milionu korun zaplatí biskupství. Prostor náměstí zůstává přístupný veřejnosti, průchod je zajištěn po jeho obvodu.
Další proměnou má projít katedrála svatého Štěpána. Rekonstrukce jejího interiéru se podle Nývlta zpozdila kvůli administrativním komplikacím spojeným s výběrem zhotovitele. Biskupství předpokládá, že práce začnou v řádu týdnů. Katedrála pak bude uzavřena na dva roky.
Zájem veřejnosti přitáhla také biskupská rezidence, která je součástí výstavy Domy vypráví pořádané litoměřickým muzeem. Dnes muzeum ve spolupráci s biskupstvím připravilo dvě komentované prohlídky, obě pro skupiny po 20 lidech. Vstupenky se podle kurátorky výstavy Daniely Linkové vyprodaly již první týden prodeje.
Rezidence slouží svému účelu od dostavby na konci 17. století. "Ten objekt, který byl dostavěn na konci 17. století, slouží jednomu účelu od té doby až doposud," řekl archivář litoměřického biskupství Martin Barus, který dnes prohlídkou provázel. Budova stále slouží k bydlení a zázemí biskupství, postupně proto prošla také moderními úpravami. Elektřina do ní byla zavedena v roce 1912. Méně známou kapitolou její historie je období druhé světové války, kdy v ní podle Baruse pobývalo přibližně 120 dětí z německých měst ohrožených bombardováním.
Litoměřická diecéze zároveň čeká na jmenování nového biskupa. Po odchodu Stanislava Přibyla do čela pražské arcidiecéze ji dočasně spravuje jako apoštolský administrátor. Výběr jeho nástupce je v procesu, podrobnosti o kandidátech ale nejsou veřejné.