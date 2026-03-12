Litoměřice se připravují na letošní významná výročí přátelství s partnerskými městy

Litoměřice se na významné milníky pečlivě připravují a pilují program účasti na tradičních akcích v obou městech.
Nedávno se v kanceláři starosty uskutečnila první koordinační schůzka se zástupci Městských kulturních zařízení a litoměřického odboru marketingu a cestovního ruchu.
Jako první přijdou na řadu oslavy s Fuldou, a to v rámci červnových desetidenních Hesenských slavností, kam zástupci města vyrazí na víkend od 12. do 14. června.
„Na místě budeme mít stánky s prezentací Litoměřic a okolí, regionálních výrobků a turistickou nabídkou. V jednání je i kulturní vystoupení pěveckého sboru nebo hudebního tělesa,“ přiblížil starosta města Radek Löwy (ANO).
Oslavy 30letého partnerství s Míšní přijdou na řadu o víkendu 18. až 20. září, kdy se stejně jako v Litoměřicích koná v tomto saském městě vinobraní. I zde proběhne prezentace města, potažmo Českého středohoří, v podobném duchu.
Míšeňské vinobraní je vždy zakončeno průvodem alegorických vozů, k čemuž se přidají i Litoměřice.
„Náš vůz bude prezentovat oblast Zahrady Čech. Vyzdoben bude ovocem, zeleninou či květinami,“ poznamenal Löwy.