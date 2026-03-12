Litoměřice se připravují na letošní významná výročí přátelství s partnerskými městy

Autor: vlm
  4:59
Letos uplyne 25 let od uzavření partnerské smlouvy s německou Fuldou a 30 let s německou Míšní.

Na snímku přijímají místostarostové města Jiří Adámek (vpravo) s Petrem Panašem výpravu z partnerského města Fulda na litoměřické radnici. | foto: archiv města Litoměřice

Litoměřice se na významné milníky pečlivě připravují a pilují program účasti na tradičních akcích v obou městech.

Nedávno se v kanceláři starosty uskutečnila první koordinační schůzka se zástupci Městských kulturních zařízení a litoměřického odboru marketingu a cestovního ruchu.

Jako první přijdou na řadu oslavy s Fuldou, a to v rámci červnových desetidenních Hesenských slavností, kam zástupci města vyrazí na víkend od 12. do 14. června.

„Na místě budeme mít stánky s prezentací Litoměřic a okolí, regionálních výrobků a turistickou nabídkou. V jednání je i kulturní vystoupení pěveckého sboru nebo hudebního tělesa,“ přiblížil starosta města Radek Löwy (ANO).

Oslavy 30letého partnerství s Míšní přijdou na řadu o víkendu 18. až 20. září, kdy se stejně jako v Litoměřicích koná v tomto saském městě vinobraní. I zde proběhne prezentace města, potažmo Českého středohoří, v podobném duchu.

Míšeňské vinobraní je vždy zakončeno průvodem alegorických vozů, k čemuž se přidají i Litoměřice.

„Náš vůz bude prezentovat oblast Zahrady Čech. Vyzdoben bude ovocem, zeleninou či květinami,“ poznamenal Löwy.

12. března 2026  7:44

11. března 2026  12:08,  aktualizováno  12. 3.

Varnsdorfské dopravní hřiště se dočká vylepšení

Dětské dopravní hřiště ve Varnsdorfu

Dětské dopravní hřiště ve Varnsdorfu a jeho přilehlé okolí se dočká výrazné proměny. Revitalizace naváže na nově vybudovaný skatepark v Západní ulici, který vznikl v těsné blízkosti hřiště.

12. března 2026  6:59

Záhon u chomutovského magistrátu prochází obnovou

Zpráva z vašeho okresu

Vyvýšený záhon před budovou magistrátu ve Zborovské ulici v Chomutově prochází obnovou.

12. března 2026  6:59

Muzeum K. A. Polánka v Žatci zve na výstavu kraslic

V novoměstském Horáckém muzeu je k vidění výstava kraslic Miloslavy Gregorové.

Desítky kraslic zdobených různými technikami jsou v těchto dnech k vidění v Regionálním muzeu K. A. Polánka v Žatci.

12. března 2026  6:59

Na trase po výsypkách budou cyklosčítače

Cyklisty okolo Rozkoše čeká pohodová projížďka převážně po rovince.

Na cyklostezce po výsypkách v Mostě přibude nová technologie – cyklosčítače. „Budou monitorovat pohyb cyklistů i dalších uživatelů trasy a přinesou městu cenná data pro další rozvoj cyklistické...

12. března 2026  6:59

V krupském parku je nový fotopoint

Nový fotopoint v Krupce

V parku na místě bývalé plovárny v Krupce na Teplicku je nový fotopoint ve tvaru srdce.

12. března 2026  6:59

Ze školy v ústecké Staré ulici má být transformační centrum

Zpráva z vašeho okresu

Chátrající areál bývalé střední školy ve Staré ulici v Ústí nad Labem se má proměnit v nové transformační centrum. Ústecký kraj hledá firmu, která pavilonový komplex přestaví zhruba za jednu miliardu...

12. března 2026  6:59

Hledá se zubař, zn. nutné. Lékaře nemá 200 tisíc lidí, kraj i města nabízejí peníze

Moravskoslezský kraj podpoří zubaře na pohotovosti. (15. prosince 2025)

Další tři miliony korun zamíří letos z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zajištění stomatologické péče. Zubaře na severu Moravy a ve Slezsku nemá přes 200 tisíc lidí, uživilo by se tam půl druhé...

12. března 2026  6:22,  aktualizováno  6:22

Kniha kouzel fuč

ilustrační snímek

Pohádka o dvou docela mladých čarodějnicích potěší v neděli malé návštěvníky SD Jilm v Jilemnici.

12. března 2026  6:13

Živě: Výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za rok 2025

12. března 2026  6:05

Na internetu se objevil nový výraz Khia Asylum. Kořeny ironického vtipu sahají až do 19. století

Zpěvačka Charli xcx

Vzpomínáte si na dobu, kdy internet zaplavily pojmy jako selfie, hashtag nebo influencer? Zpočátku jim mnoho lidí nerozumělo, ale během několika let se staly běžnou součástí každodenní komunikace....

12. března 2026

