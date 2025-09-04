„Práce probíhají za provozu, aby byla jídelna schopna i nadále zajišťovat služby. S tím však souvisejí některá omezení. Třeba kancelář určená pro přihlašování ke stravování je dočasně přesunuta do menšího prostoru,“ uvádí Klára Moščicová, vedoucí litoměřického odboru školství, kultury, sportu a památkové péče.
Rekonstrukce bude podle odhadů probíhat minimálně do konce ledna příštího roku. Vstup do jídelny tak bude možný pouze z bočního vchodu a nebude k dispozici hlídaná šatna.
Do doby dokončení rekonstrukce budou také omezeny odkládací prostory a sociální zařízení bude provizorně řešeno ve venkovních prostorách sanitárním kontejnerem.
„Celkový rozpočet rekonstrukce vychází zhruba na 12 milionů korun. Investorem je Centrální školní jídelna a město Litoměřice v poměru 50 na 50. Rekonstruuje se přízemní část objektu, která obsahuje vstupní halu, sociální zařízení, šatny a administrativní kancelář, nově se bude instalovat výtah pro bezbariérový přístup,“ popisuje Radim Tuček z litoměřické radnice.
Centrální školní jídelna je v provozu od roku 1987. Příspěvková organizace zřízená městem zajišťuje stravování pro litoměřické žáky a studenty, kteří zde mají možnost využívat bezobjednávkový systém.
„Ve školním roce vaří jídelna ve Svojsíkově ulici v průměru 1 800 obědů denně,“ doplňuje Tuček.
V roce 2024 centrální školní jídelna uvařila celkem 657 421 obědů.